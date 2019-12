A Lucca gli “stati generali” della sicurezza sul lavoro: appuntamento sabato 7 dicembre

LUCCA – Sono attesi tecnici ed esperti da tutta Italia, sabato 7 dicembre a Lucca, per parlare di sicurezza, formazione e rischi sul lavoro nell’incontro-dibattito “Mont’Alfonso scende a Lucca”, un appuntamento organizzato dall’Ente Scuola Edile-CPT Lucca con il patrocinio della Provincia che si svolgerà dalle 9 a Palazzo Ducale, in sala Tobino.

L’iniziativa è nata 25 anni fa a Sarnes, in provincia di Bolzano, promossa dal “Gruppo di Sarnes” che raccoglie alcuni dei più autorevoli esperti a livello nazionale in materia di sicurezza sul lavoro. Già nelle ultime due edizioni era stata ospitata sul territorio provinciale, alla Fortezza di Mont’Alfonso in Garfagnana e quest’anno, per la prima volta, farà tappa nel capoluogo, con una formula che apre ancora di più alla partecipazione di professionisti e imprese.

<<Ospitare questi incontri è una bella opportunità per il nostro territorio. La partecipazione è gratuita e valida per l’aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri e dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel settore delle costruzioni – sottolineano il presidente dell’Ente Scuola Edile-CPT Lucca, Simone Bianchi e la vice Alessia Gambassi – ma è anche un’importante occasione di confronto e condivisione fra chi opera nel privato e chi agisce per conto o in veste di ente pubblico>>.

Alla giornata, infatti, sono invitati anche tecnici, lavoratori, imprenditori dell’edilizia, con un parterre di relatori ricco ed estremamente qualificato: <<Oltre al nostro responsabile sicurezza, Corrado Bernardi – proseguono Bianchi e Gambassi – interverranno l’ingegner Luca Mangiapane, autore di diverse pubblicazioni in materia di prevenzione del rischio cantieri, l’ingegner Carmelo G. Catanoso, consulente per lo sviluppo dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro, l’ingegner Marco Bianchini, tecnico della sicurezza e il geometra Stefano Farina, conosciuto per la campagna comunicativa ‘Sicurello’, per parlare formazione on the job, progettazione integrata, costi della non sicurezza e vari tipi di rischio, da quello in itinere al rischio sismico>>.

Per partecipare è richiesta solo un’iscrizione online, nella sezione dedicata all’evento sul sito https://scuolacpt.luccaedile.it/ dove sarà possibile anche consultare e scaricare la locandina con il programma completo della giornata.