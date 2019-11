A Lucca esami gratuiti per prevenire il diabete ed un dibattito sul tema della famiglia

LUCCA – In occasione della “Giornata mondiale del Diabete”, sabato 23 novembre 2019 a Lucca si sono svolte a Lucca alcune iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo.

Questi eventi sono stati organizzati dall’Associazione Lucchese Diabetici insieme all’Associazione Diabete tipo 1 ed i Lions di Lucca, con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, del Comune di Lucca e dell’Associazione Medici Diabetologi della Regione Toscana. Ha partecipato alla giornata il personale sanitario del Centro di Diabetologia e Malattie Metaboliche.

In particolare, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele, sono stati garantiti alcuni esami gratuiti: misurazione della glicemia, testo rischio diabete, e visita podologica. C’è stata per tutta la giornata anche, per tutti gli interessati un’introduzione allo sport del Nordic Walking.

Nel pomeriggio poi, nella Sala Congressi della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, ha avuto luogo un incontro-dibattito sul tema “Il diabete e la famiglia” al quale sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente del Club Lions Lucca Le Mura e direttore del dipartimento di Medicina generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Guglielmo Menchetti, il presidente dell’Associazione Lucchese Diabetici Piero Masi, il responsabile della Diabetologia e Malattie Metaboliche di Lucca Alberto di Carlo insieme ad altri esponenti della Diabetologia, ma anche della Medicina generale, della Pediatra, della Medicina dello sport, della Psicologia, insieme anche ai podologi.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati alla famiglia, partendo dai concetti che il diabete coinvolge ormai tutta la cittadinanza e che ad una persona con diabete su tre la malattia non è stata diagnosticata.

Sono stati evidenziati la rilevanza della prevenzione ed il ruolo fondamentale del medico di medicina generale nella gestione sul territorio del paziente con patologia cronica.

E’ stata sottolineata inoltre l’importanza di sensibilizzare tutti i cittadini lucchesi sulla necessità di riconoscere alcuni precisi segnali d’allarme ma anche di migliorare il proprio stile di vita.

Il diabete è una delle patologie croniche che necessitano di maggiore attenzione e addirittura, secondo studi recenti, quasi il 70% dei casi di diabete di tipo 2 potrebbe essere evitato con un adeguato intervento sugli stili di vita, passando quindi ad una dieta sana e con almeno trenta minuti di moderato esercizio fisico quotidiano.

Il movimento, in particolare, nelle dosi giuste, determina benefici da molti punti di vista.

Il diabete – come è stato spiegato nel dibattito – è destinato ad estendersi sempre di più e anche nel territorio lucchese negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento dei pazienti diabetici, tanto che le persone iscritte e quindi gestite dalla nostra struttura, che comprende anche l’ambulatorio diabetologico di Barga, sono ad oggi oltre 12mila. L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo fondamentale passo da compiere.

Almeno il 5-6% della popolazione, a livello locale come in ambito nazionale, è infatti affetto da questa patologia e circa un terzo delle persone diabetiche probabilmente non sa di esserlo. Si tratta infatti di una malattia subdola: la glicemia provoca disturbi solo quando è molto alta; così è possibile essere diabetici anche per un ampio arco di tempo senza accorgersene e giorno dopo giorno l’alto tasso di zuccheri danneggia i reni, gli occhi, le arterie, i nervi ed il cuore.

Per curare il diabete ci sono farmaci innovativi e nuove tecnologie già ampiamente utilizzati anche dalla Diabetologia di Lucca, ma la base di tutto resta sempre la prevenzione.