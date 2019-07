A Lido di Camaiore un workshop sulle strategie di vendita e gestione del cliente

LIDO DI CAMAIORE – Strategie di vendita e gestione del cliente ma anche prove pratiche e simulazione di vendita. Sono i temi al centro del workshop tecnico-pratico promosso da Coldiretti attraverso il progetto Coltiform-Psr in programma giovedì 25 luglio (ore 14.30) presso la sala convegni della sede versiliese in Piazza Magnani, 1 a Lido di Camaiore (Lu). L’incontro, rivolto alle imprese agricole iscritte alla rete di vendita diretta di Campagna Amica e alle aziende che vogliono puntare sulla filiera corta, fornisce strumenti, tecniche e strategie avanzate per proporre i prodotti agricoli ed agroalimentari ai clienti. Si parlerà della preparazione del banco vendita, di come valorizzare i prodotti attraverso l’incontro con il pubblico, di strategie di marketing e di come evitare i più comuni errori fino all’importanza del brand e del contatto diretto. Non solo formazione con i facilitatori Matteo Fazzi e Alessandro Di Fonzo ma anche tanta pratica e simulazioni di vendita per essere pronti ad affrontare il mercato.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Coldiretti Lucca al 0583.343653 o scrivere a lucca@nullcoldiretti.it

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook