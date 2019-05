A giugno i Fullcourt camp a Capannori e a Porcari. Il basket americano declinato sia al maschile sia al femminile

PORCARI – Allenarsi in lingua inglese e ricevere consigli direttamente da un coach americano: è il #Fullcourtcamp , l’evento creato da Fullcourt assieme a Polisportiva Capannori e Basket Femminile Porcari.

Dal 17 al 22 giugno, venti cestisti e venti cestiste dal 2001 al 2006 potranno sfruttare questa opportunità per “crescere a tutto campo”, come recita il l’obiettivo del brand creato da Alessandro Petrini e Gabriele Grazzini.

Con la formula del day camp dalle 9.00 alle 17.30, i maschi si ritroveranno alla palestra di San Leonardo in Treponzio dal 17 al 19 giugno, mentre le femmine al PalaSuore di Porcari dal 20 al 22 giugno.

Si tratta di un appuntamento in cui coach Anthony Alfaro, nell’ultima stagione alla Cristo Rey Brooklyn High School di New York, lavorerà sul miglioramento della tecnica individuale e la comprensione del gioco.

Alfaro ha oltre 20 anni di esperienza come allenatore a New York. Tra le altre cose Nel 2016 ha vinto il Women’s Community College Basketball Championship da capoallenatore del LaGuardia Community College ed è stato eletto Coach of the year del CUNYAC e del NJCAA. Nelle ultime due stagioni alla Cristo Rey Brooklyn High School ha centrato la semifinale del campionato femminile CHSAA (scuole private cattoliche) nel 2018 e vinto il titolo nel 2019.

A fianco a lui in campo ci sarà il lucchese Alessandro Petrini, cofondatore di Fullcourt e assistente di Alfaro nell’ultima stagione a Brooklyn. «E’ una formula che abbiamo già sperimentato con successo lo scorso anno a Genova e che per questo abbiamo voluto riproporre quest’anno a Lucca, che è casa nostra – spiega Petrini -. La principale novità è che grazie alla collaborazione di entrambe le società riusciamo a portare in Italia qualcosa di completamente differente dal solito, in cui puntiamo soprattutto sulla qualità del lavoro. Per questo abbiamo previsto un limite di 20 ragazzi iscritti per ognuno dei due appuntamenti e prevediamo anche sedute video per la cura dei particolari. Cose che solitamente facciamo negli Stati Uniti durante la stagione. Infine abbiamo pensato di riservare un appuntamento solamente per il femminile, un movimento in crescita per il quale non è semplice trovare camp dedicati. Senza dimenticare la possibilità di migliorare il proprio inglese sul campo».

Per informazioni e iscrizioni: info@nullfullcourt.it