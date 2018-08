A Forte dei Marmi “Spiaggia libera.. dai rifiuti”: educational sulla differenziata

FORTE DEI MARMI – La raccolta differenziata non va mai in vacanza: questo lo spirito della manifestazione “Spiaggia libera.. dai rifiuti”, ideata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della Bandiera Blu, organizzata dall’Ufficio Ambiente in collaborazione con ERSU S.p.A., dal WWF e dalla Cooperativa Open Service. L’iniziativa si terrà lunedì 20 agosto, dalle ore 10 alla ore 12 circa, sulla parte di arenile al confine con il Cinquale.

La manifestazione mira ad informare i bagnanti, in modo da educarli ad una corretta raccolta differenziata anche in tempo di ferie, specialmente per quanto riguarda plastica, vetro e indifferenziato. Per farlo, verranno collocati pannelli informativi lungo gli accessi sul viale a mare, in prossimità dei vialetti che attraversano le dune e vicino ai bidoni per la raccolta dei rifiuti. Al contempo il personale dell’Ufficio Ambiente, coadiuvato dagli studenti del Liceo Classico e Linguistico “G. Carducci” di Viareggio impegnati nell’alternanza scuola-lavoro, il personale di ERSU, i volontari del WWF e i dipendenti della cooperativa Open Service saranno a disposizione dei fruitori della spiaggia per spiegazioni e chiarimenti sulla giusta suddivisione dei rifiuti in riva al mare.