A Collodi i nuovi futuri autori di “Pinocchio”: una settimana di formazione per 11 talenti della scrittura per ragazzi

COLLODI – Torna a Collodi, per il secondo anno, a “A caccia di storie”, la settimana intensiva con laboratori, lezioni frontali e masterclass per imparare a sviluppare progetti editoriali per ragazzi, che proseguirà fino a giovedì 9 maggio.

Un autentico residenziale di formazione pratica per autori di narrativa per bambini e ragazzi, organizzato da Lucca Crea Srl (la società che organizza Lucca Comics & Games e altre manifestazioni), Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Book on a Tree, con la collaborazione di Edizioni Piemme–Il Battello a Vapore e il contributo di Siae e il patrocinio del Mibact, che si terrà nel borgo di Collodi, luogo simbolo di Pinocchio, dove ha avuto origine la più celebre e amata storia per i ragazzi di tutti i tempi. Lucca Crea srl, infatti, mira a valorizzare la creatività ricercando nuovi talenti e creando opportunità altamente professionalizzanti per gli aspiranti artisti.

A presentare l’iniziativa: Pierfrancesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale “C. Collodi” ; Emanuele Vietina, direttore Generale Lucca Crea srl, Chiara Fiengo, Editor Il Battello a Vapore – Piemme e Pierdomenico Baccalario, Autore e fondatore dell’agenzia di storytelling “Book on a Tree”.

I partecipanti sono una decina di nuovi giovani talenti della scrittura per ragazzi, under 35, selezionati fra coloro che hanno risposto al bando, provenienti da tutta Italia. I migliori sono stati ospitati nell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games, dove hanno potuto confrontarsi con alcuni dei più importanti scrittori presenti al festival crossmediale più avanzato d’Europa, fra i quali si ricordano: Robin Hobb, Vanni Santoni, Guido Sgardoli e Davide Morosinotto. Adesso, hanno l’opportunità di essere ospitati proprio a Collodi, per lavorare insieme ai migliori docenti del settore, sulle proprie storie, durante un seminario completamente gratuito. Il tutto avviene

tramite lezioni che si accentrano su diversi argomenti: dall’idea, alla scrittura, alla ricerca e costruzione di buone storie, dall’editing, alla vendita dei diritti, fino all’analisi dei meccanismi del ghost writing, alla narrazione seriale, per affrontare ogni aspetto del settore e del mercato letterario. Tra i docenti: Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti e Manlio Castagna, Chiara Fiengo ed Enrico Racca.

Tra i talenti selezionati, il vincitore dell’iniziativa riceverà un contratto di edizione da parte di Book on a Tree per essere poi pubblicato da Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore, storica casa editrice di libri per ragazzi. L’anno scorso è stata premiata Carlotta Cubeddu con il romanzo Perdenti con le ali (in libreria da marzo 2019). Altri partecipanti della scorsa edizione collaborano tutt’ora a progetti con Book on a Tree.

I partecipanti di quest’anno sono:

Eleonora Fornasari (Milano)

Chiara Cacco (Vicenza)

Lucia Perrucci (Taranto)

Marco Fabbri (Ferrara)

Giuseppe D’Anna (Ribera – Agrigento)

Stefano Giordano Fratar (Ravenna)

Giada Pavesi (Cremona)

Cristiano Agostino (Modena)

Gisella Laterza (Bergamo)

Claudia Valentini (Fabriano)

Davide Lamandini (Bologna).