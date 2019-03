A Collezionando oltre 50 autori: da Milo Manara a Max Bunker, da Emanuele Taglietti a Bruno Prosdocimi

LUCCA – Un week end dedicato alla passione per il fumetto con oltre 80 espositori, editori, negozi specializzati, singoli collezionisti e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche le figurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini e action figure).

Torna per il quarto anno Lucca Collezionando, il festival targato Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), con il Comune di Lucca, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo al Polo Fiere di Lucca.

A presentare il dettaglio del programma l’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, il direttore generale e il presidente di Lucca Crea srl, Emanuele Vietina e Mario Pardini, con Dario Dino Guida responsabile progetti speciali Lucca Crea srl e Maria Novella Dogliotti, responsabile Polo Fiere.

Il tema quest’anno è incentrato sui Robot, protagonisti ad ogni livello, già a partire dal manifesto (opera degli artisti lucchesi Francesco Natali e Antonio Tregnaghi, in arte Gnago).

Lucca Collezionando è un magico paese delle meraviglie per gli appassionati, gli addetti ai lavori, i neofiti, per le famiglie che apprezzano il suo carattere “slow”, contraddistinto dal tempo a disposizione per condividere, interagire, sviluppare e soprattutto approfondire i propri interessi e le proprie passioni.

Numerosi stand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni, fra cui preziose riconferme rispetto all’edizione 2018 come quella dell’Orange Team LUG (Lego User Group Italia), che proporrà nuovi laboratori a tema e di Artebambini (accreditata presso il MIUR), che opera nel settore dell’educazione dei più piccoli e in quello della formazione per gli insegnanti.

Un poker di Ospiti d’onore: in due hanno collaborato con Fellini

Presente in fiera un poker di ospiti d’onore di altissimo livello, a cui la fiera vuole tributare omaggio e rappresentare la gratitudine di tutti gli appassionati. Si parte con Milo Manara sul quale è superfluo qualsiasi attributo tanta è la sua notorietà e l’importanza nella storia del fumetto. Si festeggeranno i suoi 50 anni di carriera e sarà al centro di un incontro intervista (23 marzo alle ore 17), dove ripercorreremo i suoi primi passi. Nel 1986 Manara ha illustrato la sceneggiatura di Fellini per il film Viaggio a Tulum e oltre a lui, anche Emanuele Taglietti, raffinato artista di livello internazionale, indiscusso maestro dell’erotico italiano, famosissimo scenografo, il quale pure ha collaborato con Fellini al mai realizzato film Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. Taglietti sarà protagonista di una mostra e di un incontro il (23 marzo alle ore 15). Bruno Prosdocimi, che potremmo definire senza ombra di dubbio il vignettista e caricaturista più importante d’Italia, sarà alla fiera per la presentazione del libro a lui dedicato. Poi Max Bunker che presenterà il libro a lui dedicato: “Una vita da Numero Uno” scritto da Moreno Burattini (edito da Cut-Up Publishing). In occasione del cinquantennale di Alan Ford, questo libro traccia la biografia professionale del suo creatore, Luciano Secchi in arte Max Bunker, appunto (domenica 24 alle ore 11).

Ma numerosissimi saranno gli autori presenti, più di 50, pronti ad incontrare il pubblico di appassionati disponibili per autografi, dediche, incontri e due chiacchiere in libertà: Jordi Bernet, Alfredo Castelli, Casty, Pagani & Caluri, Simone Bianchi, Lola Airaghi, Roberto Baldazzini, Lucio Filippucci, Gianni Freghieri, Massimo Rotundo, Marcello Toninelli, Lorenzo Pastrovicchio, Elena Mirulla, Giorgio Giusfredi… e tantissimi altri.

Le mostre

“Attenti a quei robot!”. Robot, automi, cyborg e altri tipi di creature meccaniche o artificiali sono state al centro della fantasia e della creatività di tanti autori. Dalla letteratura al cinema, dal fumetto alle figurine, dal 3D ai giochi di ruolo, dai cartoni animati ai videogames. Decenni di creatività mostrate da: riproduzione di tavole originali, albi a fumetti, autentici robot, rodovetri, action figure in 3D, album di figurine e giochi.

“Vinile a fumetti”. Dai primi anni Sessanta fino agli inizi degli anni Novanta, diversi artisti o gruppi musicali hanno voluto impreziosire le loro opere ricorrendo al lavoro di illustratori e fumettisti. Per un trentennio, gli artisti concedevano un proprio lavoro, oppure creavano appositamente un disegno inedito. Si potranno ammirare le copertine disegnate dai grandi maestri: Bonvi, Cavazzano, Crepax, Jacovitti, Liberatore, Manara, Pazienza, Pratt, Silver, e fra gli stranieri Bilal, Corben, Crumb, Moebius, Tardi e tanti altri ancora.

“Maestria e versatilità. L’arte illustrativa di Emanuele Taglietti”. Un mostra di originali dedicata alla carriera di questo incredibile artista di livello internazionale, indiscusso maestro dell’erotico italiano e famosissimo scenografo. La mostra ripercorre in modo sintetico, ma esaustivo, la carriera di Taglietti: dalle copertine erotiche per la Segi-Edifumetto (Zora la vampira, Sexy Favole e tante altre); alla produzione da scenografo per grandi registi come Fellini e Montaldo; alla pittura, alla capacità di farci viaggiare nei quartieri di Buenos Aires, nonché illustratore classico e divulgativo nelle pagine illustrate di “Bell’Italia”.

“Cronaca di Topolinia – 30 anni di copertine”. Copertine, originali, albi e pubblicazioni per ripercorrere 30 anni di uno dei capisaldi del fumetto in Italia. L’associazione torinese Gli Amici del Fumetto ripercorre l’attività fumettistica attraverso l’esposizione di splendide copertine della sua storica rivista Cronaca di Topolinia, realizzate da alcuni fra i migliori artisti italiani e da grandi maestri: Gallieno Ferri, Fabio Civitelli, Leo Ortolani, Elena Mirulla, Sergio Zaniboni, Giorgio Montorio, Claudio Villa, Alessandro Piccinelli, tanto per citarne alcuni.

“Le dive del cinema” di Massimo Rotundo a cura dell’associazione La Nona Arte. L’autore ha dato la sua interpretazione di alcune tra le più iconiche stelle del Cinema: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sofia Loren, Claudia Cardinale, Marlene Dietrich, Ava Gardner e Ursula Andress. Ma anche le stelle più amate del grande e piccolo schermo come: Michelle Pfeiffer (Catwoman), Louise Brooks (Valentina), Emilia Clarke (Trono di spade), Kim Basinger (L.A. Confidential) e Nicole Kidman (Moulin Rouge). In anteprima a Collezionando e con la presenza dell’autore, si presenta anche il portfolio che riproduce le tavole. Mentre allo stand dell’Associazione La Nona Arte, Milo Manara, a disposizione per incontrare gli appassionati.

“Futuro Anteriore – Oil Robots – Eroi con Macchia”. In mostra anche le opere pittoriche e grafiche: tele, tavole e disegni, di Fabrizio Spadini che celebrano il connubio tra il linguaggio pittorico del realismo ottocentesco, in particolare dei Macchiaioli toscani, con elementi dell’immaginario giapponese dei cartoni animati, soprattutto delle serie degli anni ‘70/‘80. Domenica 24 marzo lo stesso Spadini sarà presente al salone per dipingere dal vivo una delle sue opere, durante la presentazione del libro di Dimitri Galli Rohl dal titolo Kappa O (edito da Einaudi).

“Il Passo a Due”- Nuovo format di Collezionando, che pone sotto la luce dei riflettori una coppia di artisti emergenti, dedicando loro una mostra: quest’anno tocca a due bravissime e talentuose artiste, La Tram e Alice Milani.

“Come into my house” – Il fumetto edito dalla Maria Pacini Fazzi Editore, nato dal soggetto di Emmanuel Pesi con la sceneggiatura e i disegni di Luca Lenci, promosso dal Comune di Capannori, diventa protagonista di una interessante mostra. Capannori da anni lavora sul tema della memoria storica, valorizzando vicende legate al territorio capannorese, che tuttavia raccontano le vicende nazionali della persecuzione antiebraica, della Guerra Mondiale e della Liberazione. Gli autori saranno presenti allo stand del Collezionista per firmacopie e disegni.

Marcello Toninelli, anche lui al traguardo dei 50 anni di brillante carriera, nello spazio di Shockdom Editore ci propone un assaggio della sua meravigliosa ed allegra produzione.

Le novità di editori, fumetterie, negozi specializzati.

Sono oltre 80 gli espositori presenti a Lucca Collezionando 2019, il meglio del settore a livello nazionale per i collezionisti. I nostri partner vi aspettano per proporre le ultime uscite editoriali, numeri speciali, pezzi rari o da collezione, tavole originali, pubblicazioni progettate appositamente per l’occasione, spesso alla presenza degli autori. Non mancherà l’Artist Alley, lo spazio riservato agli autori e alle autoproduzioni, che disegneranno dal vivo per il pubblico e porteranno alla vendita i loro lavori originali. Il tutto in un ambiente confortevole e rilassato, dove passeggiare con calma, rivolto tanto agli appassionati e ai collezionisti quanto ai curiosi e alle famiglie.

Visto la felice esperienza della passata edizione è stata confermata la collaborazione con Catawiki. Area Performance Onlus ha infatti annunciato un’asta di beneficenza con opere di alcuni degli artisti del fumetto e del fantasy più conosciuti a livello mondiale, che andranno a comporre i lotti di vendita con i lavori più interessanti realizzati a Lucca Comics & Games 2018. L’asta online, già attiva, si concluderà domenica 24 marzo a Collezionando: il ricavato sarà devoluto ad Emergency. Quest’anno Catawiki, sarà poi presente in fiera con uno stand ad hoc, per farvi entrare, guidati per mano, nel mondo delle aste online. Per invogliarvi al punto giusto e mette in palio, ad estrazione fra tutti i visitatori, alcuni bellissimi premi.

Un programma martellante di incontri. Appuntamento alla sala incontri, al centro del Polo Fiere, che funzionerà a ciclo continuo, da sabato mattina fino alla chiusura di domenica, con presentazioni, dibattiti, incontri, performance live, premiazioni e la cerimonia del calco delle mani per Max Bunker e Emanuele Taglietti.

Come ogni anno, un editore sarà festeggiato ed ospitato a Collezionando, quest’anno sarà il turno di Cronaca di Topolinia con i suoi 30 anni di attività. Salvatore Taormina ed Elena Mirulla presenteranno in anteprima a Lucca, proprio in occasione di Collezionando, il loro nuovo lavoro “Il buio dopo la notte”, dove la giovane e sempre più emergente autrice ligure si cimenterà con un argomento, per lei, assolutamente inedito.

Auguri Batman! – Il Cavaliere Oscuro compie 80 anni e Lucca Collezionando ha deciso di festeggiarlo, sabato 23 e domenica 24 marzo. In fiera verrà infatti allestita una postazione celebrativa dove sarà presente Batman in carne e ossa, con la possibilità unica di poter di scattare un selfie con lui.

Un cuore di Community





Seguendo uno dei calori principali di Lucca Crea srl , si celebra anche la comunità degli appassionati. Tutte presenti le principali community e fan club dedicati al mondo del fumetto, ormai vere e proprie partner di progetto di Collezionando fra i quali spiccano: AMys, Associazione Culturale Amici Zagoriani, Dylandogofili, Diabolik Club, Dylan Dog Fans Club, Papersera, SCLS – Spirito con la Scure, il Forum Zagor Te-Nay, e da quest’anno la presenza di un punto di ritrovo per la pagina FB di Tex Willer Ogni associazione porterà ospiti e svilupperà interessanti contenuti da presentare ai visitatori. Essere insieme a loro, conoscerli, apprezzare le loro iniziative, significa realmente entrare in contatto con il DNA della passione per il fumetto.

Laboratori gratuiti per tutti

Pronti a condurre bambini e famiglie alla scoperta del fumetto, e dell’apprendimento tramite il , Per gli studenti ci sono tre momenti diversi: Facce da Collezione, laboratorio realizzato da Artebambini destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado; Scuola di Comics, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, che coinvolgerà oltre 40 alunni delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale; infine Giocaruolando, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’associazione culturale PiùPrato che porta il gioco di ruolo fra i banchi, quale esempio di didattica ludica.

Arrivano i Lego (e non solo). Dai tavoli da gioco ai pezzi da collezione: i mitici mattoncini che, grazie all’Orange Team Lego ed al negozio Collego, animeranno i laboratori per i bambini e per i ragazzi con il “Laboratorio Libero” e con il “Laboratorio a tema Robotico”. Quest’anno, novità assoluta: largo agli appassionati adulti con il “Laboratorio Lego del Papà“ insieme al personale Lego, per unire le generazioni e sposare il mondo del brick a quello del fumetto. Per gli appassionati presente anche lo shop Collego: una vera mecca per tutti gli appassionati. Minifigure di tutti i generi vi aspettano, dai collezionabili ai personalizzati. Alcune novità inedite per Collezionando: il set Robot 3 in 1, il Voltron ed altre tutte da costruire. Il concorso Lego Fumetto aperto a tutti, basato sulla realizzazione di un piccolo diorama, rappresentante la scena di un fumetto di qualsiasi epoca. Tutte le opere devono pervenire entro la mattina del primo giorno, saranno esposte in una vetrina e domenica saranno premiate le prime dieci classificate.

Il gioco da collezione

Le Figurine ed il Subbuteo, il calcio a punta di dita. Tra gli espositori molte le proposte per completare la raccolta o l’album preferito di figurine. I tifosi però potranno anche cimentarsi in vere e proprie partite in miniatura. Ci saranno tavoli per giocare, in punta di dita, con le più belle maglie delle squadre di calcio, grazie al Subbuteo Club Pantere di Lucca. E da quest’anno un fitto programma. Domenica 24 marzo si disputerà la prima edizione della Coppa Mura di Lucca con 16 partecipanti divisi in due gironi, con successivi quarti, semifinali e finali.

Area wargame con la possibilità di provare a giocare un wargame con le miniature storiche realizzate dal grande collezionista e appassionato Dino Todaro. Poi ancora sia ssabato che domenica la possibilità di giocare con le carte collezionabili di Pokemon e Magic con il Centro del Fumetto di Livorno e Nebraska’s war che organizzano due tornei di carte Magic.

La rete di collaborazione sul territorio – Lucca Collezionando ha tessuto una fitta rete di collaborazioni sul territorio lucchese, instaurando collaborazioni con altri enti, festival e manifestazioni come: Dillo in sintesi, che animerà anche un incontro a tema: “Lo PsiCollezionismo: sintesi di affettuose manie” domenica 24 marzo alle ore 12, con: Alessandro Sesti, Luca Boschi, Alessandro Orsucci, Liliana Dell’Osso, direttore della Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa, Dario Muti, filosofo e storico della scienza, Barbara Carpita, psichiatra. Altre collaborazioni sono state attivate con Il museo della Follia; Lucca Teatro Festival e Lucca Film Festival e Comune di Capannori.

Navetta e parcheggio gratuiti

Oltre al parcheggio gratuito al Polo Fiere, sarà attiva anche quest’anno la navetta gratuita di collegamento con la stazione ferroviaria e il centro storico con punto di imbarco da porta San Pietro.

Biglietti e orario 6 € intero (ridotto 5 €), l’abbonamento per due giorni 10 € . Ingresso gratuito fino a 12 anni (nati dopo il il 1° gennaio 2007). Orario Sabato 9/19 e domenica 9/18.

Tutte le informazioni aggiornate su www.luccacollezionando.com e sulla pagina FB FB: @Luccacollezionando – Istagram: @collezionando