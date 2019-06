A chiacchiera con un campione: i ragazzi di Altopascio incontrano Andrea Lanfri

ALTOPASCIO – Una bella giornata di sport e solidarietà al Teatro comunale “G. Puccini” di Altopascio, con l’atleta Andrea Lanfri e gli studenti della scuola media “Ungaretti”.

In sala tutti hanno ascoltato rapiti la storia di Lanfri, dalla terribile malattia che lo ha colpito, improvvisa e violenta, alla rinascita che lo ha portato a diventare il grande campione che è oggi. Andrea, con i suoi modi pacati e sereni, è riuscito a coinvolgere tutti. In prima fila c’erano i ragazzi che hanno partecipato ai giochi studenteschi provinciali, per loro, in modo particolare, Andrea è diventato un modello a cui ispirarsi perché, come l’atleta ha più volte sottolineato, non bisogna mai arrendersi, piuttosto bisogna imporsi un obiettivo e impegnarsi con coraggio a raggiungerlo. È quello che ha fatto Lanfri, che proprio in questi giorni si sta preparando per affrontare una nuova scalata. All’incontro, organizzato dalle docenti Carla Ottoveggio e Cristina Bosco, hanno partecipato anche la dirigente scolastica, Teresa Monacci, gli assessori alla scuola e alla cultura, Ilaria Sorini e Martina Cagliari.

Tante le domande che i ragazzi hanno rivolto al campione, diventato ormai un simbolo di forza e di determinazione, un esempio da seguire.