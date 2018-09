A Camaiore il Forum Internazionale della Formazione è sotto il segno della danza e dell’enigmistica

CAMAIORE – Spazio anche alla danza e all’enigmistica. Si arricchisce la platea degli ospiti del secondo Forum Internazionale della Formazione in programma a Camaiore (LU) dal 12 al 14 ottobre. Hanno infatti dato la loro conferma come relatori Raffaele Paganini e Stefano Bartezzaghi.

Raffaele Paganini sarà il protagonista del seminario in programma sabato 13 ottobre dalle 9.30 alle 11 al teatro dell’Olivo. Paganini non ha bisogno di presentazioni: studia alla scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma ed entra a far parte del corpo di ballo dell’Ente come ballerino solista. Diviene prontamente Étoile ed è ospite di numerose compagnie internazionali come London Festival Ballet, Balletto dell’Opera di Zurigo, Teatro alla Scala di Milano e il San Carlo di Napoli. Celebri le sue partecipazioni in tv ad esempio in “Fantastico 2″ o di recente “Amici”. A Camaiore terrà un seminario dal titolo “La parola, il corpo, l’immagine”.

Conferma di questi giorni anche la presenza di Stefano Bartezzaghi. Enigmista e semiologo, cura rubriche su giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali come La Stampa, La Repubblica, Vanity Fair: sue le rubriche “Lessico e Nuvole”, “Lapsus”, “Fuori di Testo” e per il settimanale L’Espresso la rubrica di critica linguistica “Come dire”. Tra le altre cose è stato direttore di Golem, la prima rivista culturale italiana pensata solo per il web. Il seminario che lo vedrà tra i relatori, sabato 13 alle ore 17, prende il titolo di “Parole e Potere: linguaggi che separano, linguaggi che uniscono”.

Quello che torna a Camaiore si conferma evento di grande livello: il forum verterà sul tema dell’universo dei linguaggi e vedrà seminari, incontri, workshop, laboratori. Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti.

La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo www.forumform.it.