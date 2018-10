A Camaiore arriva “La corazzata Potëmkin di Sergej Ėjzenštejn

In Italia il film è entrato nell’immaginario collettivo per la celebre battuta de Il secondo tragico Fantozzi di Luciano Salce, in cui Paolo Villaggio esclama, al termine di un cineforum, “Per me… La corazzata Kotiomkin… è una cagata pazzesca!” citando, in forma parodistica, proprio il film russo; in seguito Salce omaggia la celebre scena della scalinata in Vieni avanti cretino, commedia del 1982.

Anche il cinema internazionale gli ha reso omaggio: ad esempio Gli intoccabili di Brian De Palma presenta infatti una scena praticamente identica sulle scale della Union Station di Chicago e in Amore e guerra Woody Allen rappresenta un ambiente simile alla battaglia della Corazzata nella scena d’amore tra Boris e Sonia.