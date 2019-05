A Camaiore arriva il documentario “Food Coop”, evento speciale con GAS Versilia

CAMAIORE – Martedì 21 Maggio alle ore 21:00 arriva anche in Versilia, al Cinema Borsalino di Camaiore, il documentario Food Coop, il documentario incentrato sulla vicenda del supermercato autogestito nel cuore di Brooklyn, a New York, che sta girando l’Italia grazie ad una serie di proiezioni promosse dai Gruppi di Acquisto Solidale (i GAS) e alla piattaforma Movieday, che permette agli utenti di richiedere una determinata proiezione presso una sala specifica e, attraverso una prenotazione online, al raggiungimento della quota base per la serata rende l’evento “sostenibile”.

Food Coop: nel pieno della crisi economica, all’ombra di Wall street, la Park Slope Food Coop è in piena crescita. Nata nel 1973 da alcuni utopisti che decisero di creare un supermercato autogestito, oggi vanta 17.000 membri che lavorano nel supermercato 3 ore al mese e in cambio beneficiano dei migliori prodotti alimentari della città di New York a prezzi decisamente bassi.

Tom Boothe, americano ma residente a Parigi, ha girato questo documentario sviluppando in contemporanea il progetto Le Louve: un supermercato cooperativo in Francia che funziona sugli stessi principi del Park Slope Food Coop. Girare il documentario gli è servito per capire come concretizzare questo incredibile esempio di cooperazione, una delle esperienze sociali più riuscite degli Stati Uniti.

L’uscita del film in Francia (oltre 25.000 biglietti venduti) ha ispirato più di 30 cooperative che stanno riproducendo questo modello.

L’evento di Martedì 21 Maggio a Camaiore è promosso da GAS Versilia e dal Progetto di educazione parentale Liberi tutti!.

Il biglietto per la proiezione sarà acquistabile presso la biglietteria del cinema la sera stessa dalle ore 20:30 (posto unico 7;50€, ridotto sotto gli 8 e sopra i 65 anni a 5,50€).

www.cinemaborsalinocamaiore.it