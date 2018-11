900 lucchesi rischiano di restare senza riscaldamento: Gesam Gas & Luce non potrà fatturare senza codice fiscale

LUCCA – Sono circa 900 le famiglie lucchesi che rischiano di passare l’inverno al freddo a causa dell’impossibilità di Gesam Gas & Luce di emettere la nuova tipologia di fattura.

Anche Gesam Gas & Luce, infatti, si trova nelle condizioni di tutte le aziende che dal primo gennaio dovranno procedere con la fatturazione elettronica. Condizione essenziale per questo radicale cambio nel sistema dei pagamenti è che chi fattura disponga di tutti i dati del cliente, in primis del codice fiscale.

Per questo motivo, da tempo, Gesam Gas & Luce ha intrapreso diverse iniziate, tra cui avvisi postali, incaricati che hanno visitato gli indirizzi dei clienti, incentivi per chi è venuto presso gli uffici di Viale Europa, 1 per comunicare i dati mancanti.

<<Si tratta di un adempimento di legge che dobbiamo applicare – spiega il Presidente di Gesam Gas & Luce, Giovanni Iacopetti -. Da parte nostra abbiamo cercato in ogni modo di contattare i clienti sensibilizzandoli sulle conseguenze della mancata comunicazione del codice fiscale. Per essere in regola e al riparo da ogni sorpresa, invito tutti i nostri clienti a questa semplice verifica: controllate che la bolletta riporti il codice fiscale dell’intestatario della fornitura. Questa è la riprova che va tutto bene e che non ci sarà alcuna interruzione forzata della fornitura. In ogni caso i nostri uffici di Viale Europa, 1 a Lucca sono a vostra disposizione per qualunque chiarimento>>.

Per ulteriori informazioni Gesam Gas & Luce risponde al numero 0583-1861200 o all’indirizzo di posta elettronica clienti@nullgesamgaseluce.it.