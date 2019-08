75° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema: sarà presente il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi

STAZZEMA – Lunedì 12 agosto 2019 si svolgeranno le celebrazioni per ricordare il 75° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema.

Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi terrà l’Orazione Ufficiale in rappresentanza del Governo.

Ricco il programma delle celebrazioni che vedranno nel 12 agosto il fulcro delle iniziative collegate alla memoria e alla riflessione. Sarà allestito un servizio navetta; nei prossimi giorni saranno definiti e comunicati tutti i dettagli con parcheggi e disciplina della sosta.

“Il lavoro a Sant’Anna di Stazzema sulla memoria e la riflessione si svolge ininterrottamente, durante tutto l’arco dell’anno – dice il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona – con medie che arrivano a 150 visitatori il giorno, in gran parte giovani. Le visite guidate al Museo, le manifestazioni culturali e le cerimonie istituzionali, i laboratori, gli incontri con i superstiti della strage consentono a decine di migliaia di visitatori l’anno di toccare con mano la storia, rendere omaggio ai Martiri di Sant’Anna e diventare ambasciatori di pace. Il museo e il Parco costituiscono un patrimonio di memorie: è un viaggio nel giorno in cui l’uomo decise di negare sé stesso, di rinunciare alla difesa del rispetto della persona e dei diritti in essa radicati. Vogliamo stimolare la riflessione sui quei diritti e quei valori che vennero negati il 12 agosto 1944 per porci, tutti noi, un interrogativo davanti ai nomi e ai volti delle vittime, dopo la visita a Sant’Anna: “cosa faremo adesso, dopo aver saputo che tutto ciò è accaduto davvero?”.

Durante la giornata sarà inaugurato il Tappeto del Mondo, un progetto sviluppato dall’Associazione I colori per la pace, Comune di Stazzema, Istituzione Parco Nazionale della Pace, Museo Storico della Resistenza, che ha destato grande entusiasmo: migliaia le persone che durante i mesi invernali si sono adoperate per tessere oltre 6.000 pezzi che lo compongono. La lunghezza finale supera i 1.000 metri, con una larghezza di 1,5 metri e nella giornata del 12 agosto sarà steso lungo la Via Crucis, dalla Chiesa fino al Sacrario. Il Tappeto è stato realizzato da persone e gruppi di lavoro in tutta Italia e non solo: hanno dato il loro contributo anche in Ucraina, Romania, Russia, Spagna, Germania, Canada, USA, Bielorussia, Messico, Ecuador. Ciascuno dei 6.000 pezzi ha una storia da raccontare, come quelli realizzati dai detenuti della Casa circondariale di Pisa, dalle tante associazioni che si occupano di sociale e di assistenza, dalle ANPI, ARCI, dal paese di Sant’Anna con tutti i suoi borghi.

Saranno in mostra anche i disegni che l’associazione I colori della Pace ha ricevuto da bambini di 115 paesi del mondo (tra cui quelli del popolo Saharawi, che raffigurano i campi profughi in Algeria, dalla Transnistria, dalla Cina, Repubblica Centrafricana): oltre 15.000 disegni ricevuti nel 2019. I disegni saranno esposti al Sacrario (uno per ogni nazione) e nel Museo.

Il programma della giornata di lunedì 12 agosto 2019 a Sant’Anna di Stazzema prevede il ritrovo dei partecipanti sulla Piazza della Chiesa alle ore 9:00. Sarà deposta una corona di alloro al cippo commemorativo che reca la frase di Leone Sbrana. Alle 9:30 sarà celebrata la S. Messa sul sagrato della Chiesa, al termine della quale, intorno alle 10:15 circa, si comporrà il corteo per la salita lungo la Via Crucis. Alle 10:45, al Monumento Ossario, il Sacrario alle vittime civili di Sant’Anna di Stazzema, sarà deposta una corona di alloro dalle autorità e verrà inaugurato il Tappeto del Mondo. Alle 10:50 sono previsti gli interventi del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, del Sindaco di Moers, Cristoph Fleischhauer; dell’Associazione Martiri di Sant’Anna, del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi terrà l’Orazione Ufficiale. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, nel Museo Storico della Resistenza verrà sottoscritto il Gemellaggio tra i comuni di Stazzema e Moers, con il quale sono attivi da dieci anni progetti con i giovani.