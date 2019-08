75° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema, la Provincia di Lucca ricorda il triste evento

LUCCA – Era la mattina del 12 agosto del 1944. Esattamente 75 anni fa come oggi. Nel piccolo paesino di S. Anna di Stazzema veniva compiuto da parte della 16ª SS-Panzergrenadier-Division “Reichsführer SS” uno dei crimini più atroci contro le popolazioni civili nel secondo dopoguerra in Italia; una delle pagine più orrende della nostra storia, un atto di brutalità inaudita contro persone inermi, anziani, donne e bambini.

Quel mattino di agosto a Sant’Anna di Stazzema, le SS uccisero nonni e madri, figli e nipoti. Uccisero i paesani ed uccisero gli sfollati, quelli saliti sulla collina per trovare rifugio dalla guerra. E uccisero Anna, l’ultima nata nel paese di appena 20 giorni; uccisero Evelina, che quel mattino aveva le doglie del parto, uccisero Genny, la giovane madre che, prima di morire, per difendere il suo piccolo Mario, scagliò il suo zoccolo in faccia al nazista che stava per spararle. E uccisero il prete Innocenzo che implorava i soldati perché risparmiassero la sua gente. E uccisero gli otto fratellini Tucci con la loro mamma.

Le SS ne ammazzarono 560 senza pietà. E non contenti di tanta atrocità, distrussero case e masserizie, incendiarono stalle, uccisero animali.

Oggi S. Anna di Stazzema è un simbolo. Tragico, ma comunque un simbolo di quanto la disumanità possa rendersi protagonista e calpestare tutto e tutti, annientando, oltraggiando la dignità umana e qualsiasi forma di rispetto.

Qui esiste un Parco nazionale della Pace, istituito con una apposita legge nel 2000 con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica dei tragici eventi del 1944 ed educare le nuove generazioni ai valori della pace, della giustizia, della collaborazione e del rispetto fra i popoli e gli individui.

Qui esiste un monumento commemorativo in cima alla collina dove negli anni sono saliti numerosi rappresentanti delle istituzioni italiane ed estere.

Qui oggi si ricorda il 75° anniversario di questa strage. Ancora una volta per non dimenticare. Ancora un volta per far capire che dalla storia si impara consapevolmente eccome. Ancora una volta per riflettere e raccogliersi con la piccola comunità del paese dell’Alta Versilia.

La Provincia di Lucca – insieme con tante altre istituzioni e associazioni presenti alle celebrazioni – sarà rappresentata dal Consigliere provinciale Luca Poletti e, più indirettamente, dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, che ricopre anche la carica di vicepresidente dell’amministrazione provinciale di Lucca.