74° anniversario della Liberazione: il programma delle celebrazioni a Camaiore

CAMAIORE – Mercoledì 24 e giovedì 25 aprile 2019, Camaiore celebra a Marignana il 74° anniversario della Liberazione. A precedere le celebrazioni mercoledì 17 aprile la proiezione al Cinema Borsalino del documentario “Fascismi di ieri e di oggi”, iniziativa riservata agli studenti, organizzata dalla Presidenza del Consiglio in collaborazione con la sezione camaiorese dell’ANPI.

La festa della Liberazione vedrà il suo prologo, la sera del 24, a Sant’Anna di Stazzema alle 19:30 per la deposizione della corona di alloro al Sacrario dei Martiri di Sant’Anna e la successiva partenza della “Fiaccolata per la Pace”. A Marignana l’appuntamento è fissato per le ore 20.30 in località Castagnolo per il corteo che prelude alla Santa Messa, accompagnata dalla Cappella Gasparini. Dopo la funzione si terrà il cerimoniale civile e l’arrivo della “Fiaccolata per la pace”, prima di un momento musicale con la Filarmonica Giacomo Puccini di Camaiore. Poco prima dello spettacolo pirotecnico, previsto per le ore 23:00, ci sarà il taglio del nastro della mostra degli elaborati prodotti dagli studenti per il concorso “Diritto alle libertà: l’articolo 3 della Costituzione”.

Il 25 aprile si partirà alle ore 9:00 con l’apertura degli spazi della mostra, seguita alle 9:30 dal corteo civile accompagnato dalla Filarmonica Versilia D.E.Benedetti di Capezzano Pianore che si esibirà per i presenti sul piazzale della chiesa. Alle ore 10:00 sarà il momento per le premiazioni del concorso dedicato alle scuole, intervallato dagli interventi musicali del Coro Madre Assunta Marchetti. Alle ore 16.00 è previsto il via alla gara valevole per il Campionato regionale di società di corsa in montagna a cui seguiranno, intorno alle 18.30, le premiazioni.

Le celebrazioni sono organizzate dal Comune di Camaiore in collaborazione con il Comune di Stazzema, la Pro Loco di Marignana, l’ANPI, il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema e godono del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca del e MIUR Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara.