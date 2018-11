612mila euro dal Governo per il Campo “Moreno Martini”: pubblicato il decreto che conferma ufficialmente il finanziamento

LUCCA – È finalmente ufficiale il finanziamento di 612mila euro per la ristrutturazione e la riqualificazione del campo di atletica “Moreno Martini”. Il contributo, erogato dalla Presidenza del consiglio dei ministri in base ai risultati del bando Sport e Periferie 2017, è stato pubblicato nel decreto del piano pluriennale degli interventi sugli impianti sportivi. A tale importo si aggiunge il finanziamento di 140mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Si tratta di un intervento importantissimo per lo sport lucchese e non solo – dichiara l’assessore allo sport Stefano Ragghianti” – I lavori si concentreranno sulla riqualificazione della struttura, sull’aggiornamento e adeguamento della pista e delle pedane alle indicazioni federali per l’ottenimento delle nuove omologazioni per le gare nazionali di ogni ordine e categoria; saranno infine acquistate tutte le nuove attrezzature necessarie. Inizia quindi – prosegue l’assessore – un percorso né breve né facile di recupero degli impianti sportivi della città. Lavoreremo per tutti e per tutte le discipline sportive, nessuna esclusa cercando di cogliere e creare le occasioni opportune, pur in un momento di grande ristrettezza per le finanze delle amministrazioni locali. È un giorno felice per lo sport e per la città – conclude Ragghianti – voglio ringraziare i miei uffici, a cominciare dalla dirigente ingegner Antonella Giannini, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il prezioso supporto, ma anche l’ Atletica Virtus e il Panathlon che mi hanno sostenuto e spinto nella presentazione dei progetti”.