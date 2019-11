500mila lucchesi in passeggiata: stelle luminose in Piazza Cavour e Torre del Lago

VERSILIA – Luci accese dal molo a piazza Puccini, per un totale di 500mila lampadine, con il tradizionale albero di 15 metri in piazza Mazzini. Da questa sera, venerdì 29 novembre, la Passeggiata è illuminata da 15 chilometri di cavi che corrono su tronchi e chiome delle 130 palme che adornano le piazze e i viali a mare.

Alla cerimonia di accensione l’assessore Patrizia Lombardi, il Centro Impianti che si è occupato dell’allestimento, la Jenco Jazz Band e i soggetti che hanno organizzato e coordinato i contributi. Il progetto infatti è reso possibile grazie all’impegno di molti: oltre al Comune di Viareggio, la Rete di Imprese Passeggiata, Ccn, Mover, associazione balneari, associazione albergatori, Eco.net spa, associazione proprietari immobili passeggiata, Navigo, Farmaè, Fondazione Carnevale.

«Per il secondo anno consecutivo la passeggiata avrà una bellissima illuminazione – commenta l’assessore Patrizia Lombardi -: rispetto allo scorso anno abbiamo aumentato le luci, aggiungendo anche le foglie delle palme, e potenziato l’albero. Una decorazione di sicuro effetto arricchirà lo shopping natalizio e l’attrattiva della nostra città».

Prevista per domani, 30 novembre, l’accensione delle luci al mercato, con l’illuminazione delle vie Fratti, Zanardelli, Battisti, Verdi, San Martino e via Garibaldi e la prossima settimana a Torre del Lago. Oltre alle pendane verranno installate due stelle luminose a 12 punte e di 5 metri di diametro, una in piazza del Popolo, l’altra in piazza Cavour. Anche in questo caso hanno contribuito i commercianti della zona, il Ccn, Ipersoap e iCare spa.

Senza dimenticare poi la sosta gratis al Piazzone: da sabato 21 a martedì 24 dicembre, dalle 8 alle 20, gli stalli blu delle strade intorno a piazza Cavour saranno completamente gratuiti.

Mo.Ver. provvederà a segnalare la gratuità del parcheggio con appositi cartelli e coperture dei parcometri.

«Un provvedimento che si conferma anche per quest’anno – commenta l’assessore – per incentivare la frequentazione del centro cittadino che, ancor di più durante le feste di Natale, diventa cuore della città».

«Un lavoro di sinergia che ha visto impegnati privati cittadini, categorie economiche, Amministrazione comunale – conclude Lombardi – con un unico obiettivo: rendere più bella Viareggio. E direi proprio che ci siamo riusciti».