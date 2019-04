50 nuovo palme sul lungomare, è più grande piantumazione di sempre

PIETRASANTA – Il colpo d’occhio, per chi percorre il lungomare, è già evidente ma sarà completo solo tra alcuni giorni quando le 50 nuove palme saranno tutte piantumate. Iniziata la maxi piantumazione a Marina di Pietrasanta tra Fiumetto e Tonfano. Si tratta di intervento voluto dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti destinato a conferire alla “passeggiata” decoro, ordine e bellezza ma anche finalmente una visuale uniforme e maestosa del viale a mare.

Le palme, alte già quattro metri ed appartenenti alla varietà Washington saranno alla fine della maxi piantumazione più del doppio rispetto a quelle abbattute a causa del punteruolo rosso in questi anni. “Non solo sostituiremo le palme abbattute, che sono state diverse, ma ne piantumeremo di nuove e più robuste anche nelle aiuole oggi vuote – spiega il sindaco che ha seguito i primi interventi insieme all’assessore ai lavori pubblici, Francesca Bresciani e al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi –; è il più grande intervento di piantumazione mai realizzato fino ad oggi. Ringrazio i dipendenti dei lavori pubblici e dell’ambiente per aver dato seguito, in tempi celeri, ad una nostra precisa richiesta”.

Nel frattempo prosegue anche la riqualificazione delle aiuole in via Versilia. La logica che ha preceduto quest’azione è la medesima che ha caratterizzato la piantumazione di palme sul lungomare: iniziare un percorso di continuità ed uniformità per dare la sensazione di ordinato e curato. “Una località turistica come la nostra – conclude Giovannetti – deve avere come elementi di distintività la pulizia, il decoro e l’immagine. L’intervento in via Versilia non è un intervento banale: diamo finalmente una identità alla passeggiata naturale di Tonfano. Il risultato, alla fine di questa riqualificazione, sarà molto gradevole a tutti”.