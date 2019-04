“40 progetti per 40 paesi”: un incontro pubblico alla sede elettorale di Menesini

CAPANNORI – Un programma condiviso nasce dal confronto e, proprio per stilare il piano di lavoro per i prossimi cinque anni, sabato 13, a partire dalle 15, al Comitato elettorale di Luca Menesini, in via Pesciatina a Lunata, è in programma un evento collettivo al quale sono invitati a partecipare i cittadini di tutti i 40 paesi del territorio.

Non a caso, l’incontro si chiama, appunto, ’40 progetti per 40 paesi’ e tutti sono invitati a portare le proprie idee: verranno creati dei tavoli di lavoro – divisi a seconda del paese – per trovare i temi che caratterizzeranno l’azione politica e amministrativa dei prossimi cinque anni e dare le priorità per i singoli territori.

«Invito – dice Luca Menesini – tutti i cittadini dei 40 straordinari paesi che compongono il comune di Capannori a partecipare a questa opportunità per lavorare assieme per far crescere il nostro territorio e, socializzandole, far crescere anche le idee».

L’incontro si svolge nella sede elettorale di Menesini, in via Pesciatina (nei pressi della chiesa di Lunata) e per informazioni si può telefonare al numero: 335/8508937.