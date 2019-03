40 posti di lavoro per la stagione estiva alla Bussola

MARINA DI PIETRASANTA – La Bussola di Marina di Pietrasanta si appresta ad affrontare in grande stile l’ormai imminente stagione turistica.

La famiglia Angeli ha infatti preso in gestione da novembre 2018 l’intera struttura, comprensiva di discoteca e stabilimento balneare e sta lavorando a testa bassa per stupire e soddisfare una clientela sempre più numerosa ed esigente.

A breve sarà reso noto il calendario dei grandi ospiti ed eventi in programma a partire da fine marzo e grande è la curiosità del pubblico.

Per rendere ancora più impeccabile il servizio, l’azienda cerca per la stagione circa 40 figure professionali che andranno a coprire ogni settore e così distinte: camerieri, barman e bagnini. Richiesta esperienza nelle mansioni e i certificati hccp per i barman.

La famiglia Angeli opererà rigide selezioni affinché il personale risponda ai criteri richiesti: “Per noi è fondamentale avere uno staff esperto, ma allo stesso tempo giovane e competente – afferma Giuliano Angeli – e siamo sicuri che riusciremo ad offrire ai nostri clienti il massimo in termini di qualità”. Per gli interessati, è possibile mandare il proprio cv alla mail info@nullbussolaclubversilia.com