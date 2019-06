40° Festival La Versiliana”: un compleanno in grande stile con i big della musica italiana e spettacoli d’eccezione

MARINA DI PIETRASANTA – Un fuoco d’artificio lungo due mesi per un compleanno in grande stile. Nella pineta che ispirò Gabriele d’Annunzio, nella maestosa Villa, nel teatro incorniciato dalle alte chiome dei pini, proprio a un passo dalle dorate spiagge di Marina di Pietrasanta, il Festival della Versiliana festeggia i suoi primi 40 anni con un cartellone ricchissimo di concerti, danza, spettacoli, mostre, eventi, con i suoi celebri “Incontri al Caffè” e tante attività e spettacoli per bambini. Promossi e organizzati dalla Fondazione guidata dal presidente Alfredo Benedetti con la consulenza artistica de Lo Studio Martini, sotto l’egida del Comune di Pietrasanta e della Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica e in collaborazione con Loft Produzioni gli oltre 150 eventi che costelleranno l’estate della Versiliana saranno nuovi e diversi, ogni giorno e ogni sera, dai primi di luglio e fino a fine agosto, pronti a soddisfare tutti i gusti del pubblico di ogni età.

<<Per festeggiare i 40 anni della Versiliana – spiega il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti alla sua prima stagione alla guida del festival – abbiamo voluto creare qualcosa di innovativo, che desse la misura del cambio di passo e di ritmo. Per questo insieme a Loft Produzioni con la quale abbiamo avviato una sinergia senza dubbio proficua, abbiamo deciso di dar vita a “Un palco per due” rassegna realizzata in collaborazione con Friends & Partners e di aprire il cartellone, il 10 luglio, con un evento che guardasse ai giovani e aprisse le porte della Versiliana ai nuovi fermenti musicali della scena italiana del rap e alle webstar, con gli artisti più amati dai ragazzi che si protrarrà dal pomeriggio fino a sera. Oltre alla musica, nel solco della lunga tradizione della Versiliana, in cartellone ci saranno anche danza, prosa e comicità, grandi eventi che confermano anche il carattere multidisciplinare del nostro festival, offrendo un cartellone ricco e articolato lungo l’arco di due mesi>>.

Il sipario del teatro si alzerà il 10 luglio con “Lofter date” un evento che assicura di richiamare il grande pubblico dei giovani con gli artisti e le webstar più di tendenza: dal pop sognante di Gazzelle al cantautorato di Fulminacci e Dile; dal pop di Nathan Francot passando per il rap di Mosè Cov e Travis fino ad arrivare al rap letterario di Carlo Corallo. Tra le novità spicca “Un palco per due”, un progetto originale e nuovo con i big della musica italiana che condivideranno il palco insieme a grandi attori e che vedrà protagonisti Ron insieme ad Adriano Giannini,Arisa con Sabrina Impacciatore, Paola Turci con Marco d’Amore, Noemi con Vinicio Marchioni, Achille Lauro con Rocco Papaleo e Nek insieme a Giorgio Panariello.

Musica anche con Morgan ( 20 luglio) , Nomadi ( 31 luglio), Shapiro e Vandelli ( 23 agosto) , rock ‘n’ roll infuocato con Matthew Lee e i ballerini della Swinguys Academy ( 20 agosto) ed il palco della Versiliana ospiterà anche per la prima volta anche Grigory Leps, popstar più amata in Russia( 12 agosto) . Comicità in scena con Paolo Ruffini protagonista in “Up & down” ( 2 agosto), con il grande comico napoletano Alessandro Siani nel suo “Felicità“ ( 14 agosto) e con Andrea Pucci che torna acclamatissimo con il suo “In …tolleranza 2.zero” ( 18 agosto).

In programma anche un grande concerto ( 1 agosto ) che vedrà protagonista l’Orchestra della Toscana diretta da Daniele Giorgi, che ci farà immergere nelle sonorità sudamericane di Astor Piazzolla (Ivano Battistoni, fisarmonica) e nella celebre e titanica Quinta Sinfonia di Beethoven.

In cartellone anche Giancarlo Giannini in Le parole Note ( 14 luglio), gli Oblivion ( 28 luglio) ,Drusilla Foer ( 9 agosto) e lo spettacolo dell’arte di Raffaello con il grande critico Vittorio Sgarbi ( 19 agosto) . Festival ricco anche di grande danza con “Noches de Buenos Aires” della Tango Rouge Company ( 12 luglio) , “La bella addormentata” del Balletto del Sud (13 agosto) , “Les Italiens de l’Opera de Paris” in un grande gala di danza ( 16 agosto) , “Ophelia Butterfly” di Keos Dance Project ( 26 luglio) ed “Achille e Pentesilea” di Emox Balletto con la partecipazione straordinaria di Michele e Brenno Placido ( 6 agosto) . In cartellone anche Il Lago dei Cigni con il Classical Russian Ballet che la Versiliana porterà in trasferta al Teatro di Torre del Lago il 4 agosto grazie ad una sinergia con il Festival Puccini.

Info e biglietti www.versilianafestival.it 0584 265757 www.ticketone.it