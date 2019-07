 40° Festival La Versiliana: in scena la danza di Keos Dance Project con Ophelia Butterfly

MARINA DI PIETRASANTA – La danza torna protagonista sul palco del 40° Festival La Versiliana. Dopo l’applauditissimo concerto di Ron, con la partecipazione straordinaria di Adriano Giannini, il Festival propone nella suggestiva cornice del teatro della Versiliana “Ophelia Butterfly” di Keos Dance Project, un percorso emozionante che trae ispirazione dalle protagoniste e simboli del dramma letterario e lirico venerdì 26 luglio, alle 21.30 ( info e biglietti 0584 265757 www.versilianafestival.it ). Le storie delle due donne evocano visioni che appartengono alla nostra realtà in un tracciato drammaturgico che non cerca riferimenti con i due personaggi né un filo narrativo ma che indaga, sfiorandoli, i lati controversi dell’universo femminile. Il coreografo e regista dello spettacolo, Stefano Puccinelli, conduce virtualmente lo spettatore all’interno dello spazio scenico, con le affascinanti creazioni grafiche della visual artist e graphic designer Elisabetta Cardella, proiettate su di un grande telo evanescente che sembra avvolgere il palcoscenico.

Le immagini si materializzano, si trasformano; come per osmosi introducono e si fondono con il movimento dei danzatori. Le azioni coreografiche fortemente espressive attingono sapientemente ai diversi stili della danza, interpretati dai danzatori di Keos Dance Projetc, Rachele Baiocco, Christian Bancarotta, Federica Bianchini, Linda Di Camillo, Camilla Di Crisci, Daria Gabbrielli, Alioscia Grossi, Mirco Menichetti, Geremia Nencioni Pardini, Erika Puccinelli, Alice Santini, Marina Sartirani, Susanna Vecoli.

Stefano Puccinelli, direttore e coreografo della compagnia, nelle sue creazioni adotta un linguaggio poliedrico, sfaccettato, ricco di stili diversi, una fusione di tecniche e modalità espressive che vanno dal neoclassico al contemporaneo, dallo street jazz alle nuove tendenze dell’ hip hop contaminato, dal teatro danza al physical theatre, che hanno fatto di Keos Dance Project una compagnia, riconosciuta in Toscana come una delle realtà più rilevanti del settore. Del prossimo evento in programma al 40° Festival La Versiliana saranno protagonisti gli Oblivion in The Human Jukebox domenica 28 luglio. Info e biglietti www.versilianafestival.it tel 0584 265757