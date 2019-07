40° Festival La Versiliana : al via “Un PALCO PER DUE” con Ron e Adriano Giannini

MARINA DI PIETRASANTA – Il 24 luglio la 40° edizione del Festival La Versiliana inaugura la stagione di grande musica e spettacoli con la sublime voce di RON che si esibirà nel suggestivo teatro all’aperto della Versiliana.

Il cantautore, con la partecipazione straordinaria di Adriano Giannini, farà rivivere sul palco l’amico di sempre e maestro Lucio Dalla in un omaggio unico ed emozionante.

Uno spettacolo in cui l’artista racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni e contributi video e foto inediti. Una ricerca tra lettere autografe e interviste che il grande cantautore bolognese ha rilasciato nel corso della sua vita.

Adriano Giannini sarà interprete del pensiero di Lucio con racconti nascosti in mezzo alle canzoni, quelle che interpreterà Ron, il grande allievo del maestro, che dagli insegnamenti di Lucio Dalla è partito per diventare uno dei più grandi cantautori italiani.

RON canta Lucio Dalla è la prima data della rassegna Un palco per due, nuova formula di spettacolo con cui il Festival La Versiliana festeggia il suo 40° anniversario. Promosso da Fondazione Versiliana con la Consulenza Artistica de Lo Studio Martini e sotto l’egida del Comune di Pietrasanta e Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, il festival proseguirà fino al 27 agosto con danza, spettacoli, concerti ed eventi da non perdere (programma completo su www.versilianafestival.it). In Un palco per due – progetto realizzato per la Fondazione Versiliana grazie alla collaborazione di Loft Produzioni e Friends & Partners – alcuni dei più grandi cantanti e attori italiani condividono per una sera lo stesso palco per uno spettacolo in cui l’arte della musica e quella della parola si intrecciano, si scambiano e si confrontano per una serata unica e irripetibile.

Divideranno un palco per due al Teatro de La Versiliana: Arisa con Sabrina Impacciatore (7 agosto), Paola Turci con Marco d’Amore (10 agosto), Noemi con Vinicio Marchioni (17 agosto), Achille Lauro con Rocco Papaleo (21 agosto) e Nek insieme a Giorgio Panariello (24 agosto).