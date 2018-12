Torna il Trofeo Podistico Lucchese e il “Il Sabato… si vince”: ecco le date

LUCCA – L’Associazione del Podismo Non Competitivo-Trofeo Podistico Lucchese ha stilato, presso la sede della Croce Verde di Ponte a Moriano alla presenza di rappresentanti e presidenti dei gruppi podistici, i calendari delle marce non competitive che verranno disputate nel prossimo 2019, sia per gli appuntamenti festivi dell’edizione numero 43 del “Trofeo Podistico Lucchese” (Tpl) che del trofeo “Il Sabato … si vince” che si disputa extra-domenicale generalmente a scopo sociale-benefico e che hanno però il grande pregio di avvicinare al podismo le famiglie ed i giovani in quanto organizzate in orario pomeridiano.

Saranno ben 97 le località dove si svolgeranno queste camminate a passo libero attualmente in programma: 57 quelle in cartellone per il Tpl e 40 per il “Sabato”. I podisti percorreranno percorsi che si svilupperanno non solo su strade asfaltate, ma anche sulle cosiddette strade bianche o sentieri di campagna, collina e montagna. Verranno attraversati molti paesi e città di tutta la nostra provincia: dalla piana, alla lucchesia, dalla media valle, alla garfagnana e in versilia, ma non solo, ci saranno anche trasferte in terra pistoiese, pisana e fiorentina.

Ricordiamo che l’Associazione del Podismo Non Competitivo-Trofeo Podistico Lucchese nasce nel 1976 e riunisce podisti e gruppi sportivi che hanno in comune una grande passione: la marcia podistica non agonistica. Il suo scopo è soprattutto quello di offrire a tutti la possibilità di camminare o correre nella natura, stare con gli altri senza l’ansia della competizione, un’apertura al dialogo e all’amicizia e dare ad ogni gruppo sportivo la possibilità di esprimere le proprie capacità organizzative, con il piacere di trovarsi ogni volta con diverse centinaia di persone che condividono la stessa passione.

Attualmente i soci sono circa 2mila suddivisi in una trentina di gruppi sportivi che danno vita appunto a questa associazione e di un’altra quindicina di società organizzatrici. Ogni manifestazione facente parte dei due calendari prevede almeno tre percorsi di lunghezza diversa: la minimarcia adatta a coloro che hanno difficoltà motorie e per i ragazzi, la media e la lunga che raggiunge la distanza anche dei 20 km.; in questo modo ogni marciatore può scegliere il chilometraggio più consono alle proprie condizioni fisiche ed al proprio allenamento.

Lungo i percorsi i camminatori troveranno punti di “ristoro”, postazioni organizzate con rifornimenti per tutti i partecipanti dove potersi dissetare e ristorare nel modo migliore e all’arrivo vi è poi il ristoro più assortito, dove ogni gruppo sportivo può sbizzarrirsi nell’offrire le più svariate leccornie gastronomiche e dolciarie. Queste marce non prevedono classifiche individuali a tempo, ma soltanto una classifica per gruppi sportivi dove vince chi porta più podisti alla manifestazione. Per i podisti tesserati del Trofeo Podistico Lucchese l’iscrizione a ciascuna manifestazione costa 2,50 euro e 3 euro per i non tesserati o i cosiddetti “occasionali”, ad ognuno sarà consegnato un premio di partecipazione, che consiste in un oggetto ricordo o in un pacco gara di prodotti alimentari o per la casa, inoltre ci saranno premi anche per i sodalizi sportivi a scelta tra: coppe, targhe e oggettistica varia e locale.

Per informazioni, l’Associazione ha sede a Sesto di Moriano, in via delle Scuole n. 98, telefono:. 0583.578390 o 327.9779713, e-mail: redazione@nullluccapodismo.it, sito web: http://www.luccapodismo.it, social Facebook: Trofeo Podistico Lucchese.

Ma vediamoli questi appuntamenti podistici a partire dal calendario marce Tpl 2019 che prenderà il via il 5 gennaio per chiudersi il 29 dicembre; a gennaio: 5 Bozzano, 6 S. Croce sull’Arno, 20 Viareggio, 27 Cascine di Buti. Febbraio: 3 S. Lucia Uzzanese, 10 S. Miniato Basso, 17 Molin Novo Ponte Buggianese. Marzo: 3 Vorno, 10 Fornaci di Barga, 17 Pittini Borgo a Buggiano, 24 Pescia, 31 Sesto di Moriano. Aprile: 7 Bagni di Lucca, 14 Lammari, 22 S. Pietro in Campo, 25 Corsagna, 28 Calci. Maggio: 1 Montemagno, 5 Camigliano, 12 S. Cassiano a Vico, 19 Porcari, 26 Antraccoli. Giugno: 2 Gallicano, 9 Castelvecchio di Compito, 16 Sillicagnana, 23 Partigliano, 30 Pian di Coreglia. Luglio: 7 Bolognana, 14 Ponte a Moriano Alpini, 21 Colognora di Compito, 28 S. Michele di Moriano. Agosto: 4 Fabbriche di Vallico, 11 Matraia, 15 Piazza al Serchio, 18 Lucignana, 25 S. Rocco in Turride. Settembre: 1 Ponte a Moriano Croce Verde, 7 Lucca di Notte, 8 Galleno, 15 Filecchio, 22 Pontetetto, 29 Camigliano Straparigi. Ottobre: 6 Corsanico, 13 Capannori, 20 S. Andrea di Compito, 27 Nozzano. Novembre: 1 Coltano, 3 S. Piero a Grado, 10 Torricchio di Uzzano, 17 Collodi, 24 S. Colombano Canapino. Dicembre: 1 Benabbio, 7 Gallicano Fiaccolata Natalizia, 8 Lucca Christmas Run, 15 Villa Basilica, 22 Altopascio, 29 Quiesa.

Questi invece gli appuntamenti del circuito de “Il Sabato … Si Vince” che inizierà il 2 marzo e si concluderà il 7 dicembre, a marzo: 2 Celle, 9 Borgo a Mozzano, 16 Porcari Rotary, 23 Lucca Lion’s Run, 30 S. Pancrazio. Aprile: 6 Altopascio, 13 Montecarlo con Paolo, 26 Guamo, 27 Gragnano. Maggio: 4 S. Gemma, 11 Canapino, 12 Lucca Cnv, 18 S. Angelo, 25 Lappato. Giugno: 1 S. Vito Fasm, 8 Verciano, 15 Molin Nuovo, 22 Porcari, 29 Pieve S. Paolo. Luglio: 6 Barga Renaio, 13 Ponte S. Pietro, 20 Colle Buggiano, 27 Diecimo. Agosto: 3 Vorno, 10 Pizzorna, 24 Anchione, 31 Montecarlo. Settembre: 7 Lucca di Notte, 14 Bagni di Lucca, 21 Sorbano, 28 S. Maria a Colle. Ottobre: 5 Camigliano, 12 Molin Nuovo, 19 Monte S. Quirico, 26 Montemagno. Novembre: Lucca Villaggio del Fanciullo, 16 Fornaci di Barga, 23 Albinatico, 30 Gragnano. Dicembre: 7 Gallicano Fiaccolata.