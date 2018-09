Una domenica per ‘Pulire il Mondo’ a Borgo a Mozzano

BORGO A MOZZANO – Domenica 30 settembre prossimo si terrà a Borgo a Mozzano la giornata nazionale denominata “Puliamo il Mondo”, in stretta collaborazione con Legambiente sezione Città di Lucca, la Cooperativa Odissea, SPRAR e il Gruppo Scout Borg a Mozzano Mediavalle che hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.

Domenica prossima tutti i partecipanti si ritroveranno, alle ore 8,30, in Piazza XX settembre davanti il Palazzo Comunale e daranno il via alla giornata dedicata alla cura del territorio e al rispetto dell’ambiente. La nostra Amministrazione – afferma l’Assessore Zanotti – da quando si è insediata ha lavorando attivamente, ne è un concreto esempio l’iniziativa denominata “Domenica dell’Impegno” in cui amministratori e cittadini insieme lavorano per creare e sviluppare il senso civico, che porti l’intera cittadinanza al rispetto e alla tutela del proprio territorio.

Crediamo fermamente in quest’opera di sensibilizzazione impegnandoci quotidianamente per portarla avanti e – conclude Zanotti – sarà mirata in particolare alle giovani generazioni.