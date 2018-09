Primo giorno delle iniziative di ‘Puliamo il Mondo’ nella Piana, colorata dalle pettorine gialle

CAPANNORI – Questa mattina (sabato) le pettorine gialle di ‘Puliamo il mondo’ in occasione del primo giorno dell’edizione 2018 della manifestazione hanno iniziato la loro opera di pulizia del territorio dai rifiuti dal Parco ‘Ilio Micheloni’ di Lammari con la partecipazione degli studenti della 3a B della scuola secondaria di primo grado di Lammari. Nell’occasione è stata anche presentata la campagna contro l’abbandono dei rifiuti “#semilascinonvale – non sporcare il futuro”. Da oggi e fino a sabato 6 ottobre tanti volontari muniti di cappellino, guanti, sacchetti per differenziare e rastrello saranno in giro sul territorio di Capannori, Porcari e Altopascio, per raccogliere i rifiuti abbandonati e restituire il giusto decoro ai luoghi dove vivono le persone. In programma anche lezioni sulla raccolta differenziata nelle scuole cui seguirà la pulizia degli spazi esterni degli istituti scolastici.

L’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ è promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese, affiancata e supportata dai Comuni di Capannori, Porcari e Altopascio, dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, da Ascit in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado di Capannori, Camigliano, Lammari, S. Leonardo in Treponzio, Porcari, scuole primarie di Badia Pozzeveri, Capannori, Marlia, Pieve S. Paolo, San Colombano e le associazioni di volontariato Hackinglabs, Donatori di sangue Fratres S. Colombano, Comitato di Zone, Circolo “Don Aldo Mei” di Ruota, Associazione Il Faro, Donatori di sangue Fratres Matraia, Centro parrocchiale Giovanni Paolo II di Marlia, Donatori di sangue Fratres di Lunata, Comitato paesano San Ginese, Cooperativa sociale Odissea, con i giovani dei centri di accoglienza presenti sul territorio.

Presenti all’iniziativa di apertura di ‘Puliamo il mondo’ il presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese Giordano Del Chiaro, l’assessore all’ambiente del Comune di Capannori Matteo Francesconi, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari con il vicesindaco Franco Fanucchi, il presidente di Ascit Maurizio Gatti, il presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi e il consigliere comunale di Capannori Guido Angelini.

Nell’ambito della giornata di apertura di ‘Puliamo il Mondo’ è stata anche inaugurata la ‘Casa del libro’ nata dalla collaborazione tra Comune di Capannori, Legambiente Capannori, Daccapo centro di riuso solidale e associazione Per Lammari dove i cittadini potranno prendere dei libri, leggerli e poi rimetterli al loro posto, oppure portarli in modo da condividere con gli altri letture che li hanno appassionati. E’ la seconda Casa del libro del territorio dopo quella installata al Parco Pandora di Segromigno in Monte.

«Anche l’edizione 2018 di ‘Puliamo il Mondo’ vede impegnati istituzioni, associazioni e tanti cittadini confermandosi un appuntamento attorno a cui si racchiude un’intera comunità– – dice il presidente Legambiente Giordano Del Chiaro – . Un’iniziativa che è cresciuta negli anni e che contribuisce a mantenere pulito il nostro territorio ed in particolare i luoghi pubblici contribuendo a sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di tenere comportamenti corretti e rispettare l’ambiente. Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno si impegnano con responsabilità e senso civico in questa bella manifestazione».

«Rinnoviamo con convinzione il sostegno a questa bella iniziativa di Legambiente – dicono gli amministratori di Capannori e Porcari presenti all’iniziativa -. La questione ambientale è per le nostre amministrazioni una questione centrale su cui ci stiamo impegnando al massimo. Attraverso varie iniziative stiamo contrastando le azioni degli incivili che abbandonano i rifiuti per garantire la pulizia e il decoro dei nostri territori. Ringraziamo Legambiente e i molti volontari che per una settimana si impegneranno per restituire alla comunità luoghi più belli e più puliti dando un segnale di grande civiltà».