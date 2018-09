Discese e risalite per il debutto stagionale del Bama

ALTOPASCIO – Oggi ricorre il ventennale dalla scomparsa del miglior artista musicale italiano di sempre (Lucio Battisti). E’ doveroso quindi commentare il debutto stagionale del Bama con un “…le discese ardite … e le risalite …”. L’inizio vede infatti i rosablu un pò impacciati di fronte alla difesa di Carrara, sicuramente una delle favorite per la promozione in Gold, in pieno “Diamanti style”. A ciò va aggiunto che le mani di Cappa & co. al momento sono freddine. 7 a 0 per i teorici (si giocava a Pietrasanta) padroni di casa, e ci vogliono ben 4’48” per vedere il primo canestro del Bama con De Falco in avvicinamento al ferro.

Da lì gli altopascesi iniziano a sbloccarsi ed a crearsi tiri aperti arrivando ad un’incollatura (16-14) al primo fischio. Seconda frazione e le cose vanno decisamente meglio. Alcuni contropiedi permettono canestri facili mentre Baroncelli e Cappa (sontuoso con 4 su 4 dall’arco) colpiscono dai 6,75. La difesa altopascese inizia a mordere non concedendo tiri facili. Terza frazione e gli apuani si tengono in scìa grazie soprattutto ad un Fontanelli chirurgico (26 punti per lui). Nei pressi della sirena 5 punti in sequenza di De Falco, due percussioni di Lazzeri e Lombardi portano il vantaggio intorno alla doppia cifra (44-53). Ultimi 10 minuti e coach Novelli inizia con un quintetto “young” più Baroncelli. Ma sono proprio i giovani a mantenere il vantaggio finalizzando con Canciello, Pantosti e Lazzeri. RIentrano De Falco, Orsini, e Cappa (due triple in 30″) e lo portano sul +13 a 1’13” dalla sirena. The end. Anzi, no. Ultimi 73 secondi e sale alla ribalta la deconcentrazione, o meglio la frenesia, rosablu che provoca tre palle perse, con conseguente parziale Carrarese di 8 a 0, sempre con Fontanelli MVP del match.

Unica nota stonata del match, oltre alla latitanza di “garra” nei rimbalzi in attacco (1 all’intervallo e 5 alla fine). E vabbeh … “prendila così, non possiamo farne un dramma …” cantava il grande Lucio. Comunque nel complesso buona prova del Bama.