25 milioni di euro a disposizione per l’efficientamento energetico:  la ASL Toscana nord ovest si è aggiudicata la prima gara di contratto di rendimento energetico

PISA – La ASL Toscana nord ovest è in testa alle classifiche regionali e nazionali nel settore dell’efficientamento energetico, grazie alle competenze acquisite ed ai risultati ottenuti. Infatti, si è aggiudicata la prima gara di “contratto di rendimento energetico” o “Energy Performance Contract” (EPC) per 25 milioni di euro e una minor spesa di 1 milione e mezzo di euro sul bilancio aziendale per i prossimi 10 anni.

<<Come azienda sanitaria – afferma Stefano Maestrelli, nergy manager dell’Asl Toscana nord ovest – abbiamo voluto sperimentare, per la prima volta in Italia, questa tipologia di contratto estendendolo a 13 edifici* (6 ospedali, 2 ex ospedali e 5 grandi distretti) nelle province di Massa Carrara, Lucca e Pisa, con una superficie totale di circa 250.000 mq. e con una spesa storica annuale di 10,5 milioni di euro>>.

<<L’aggiudicazione di questa gara – continua Maestrelli – porterà molti vantaggi al servizio sanitario regionale. Infatti, un investimento di 25.062.000 di euro, a carico del privato, da destinare alla messa a norma o alla realizzazione di innovativi impianti termici ed elettrici inciderà anche sull’occupazione con l’assunzione di 75 tecnici. Inoltre, si stima un ribasso della spesa storica (bollette elettriche e gas) di 1.499.212 di euro per ogni anno. Sul fronte della tutela ambientale, l’efficientamento impiantisco garantirà anche ad una forte riduzione delle emissioni, sia dei metalli pesanti sia della CO 2 , equivalente all’ossigeno prodotto da 15.000 nuovi alberi o alla riduzione di 6.500 autoveicoli sulle strade della Toscana. Infine, sarà realizzata una moderna control room, unica per tutti i fabbricati, da cui monitorare, gestire e regolare gli impianti, anche se questi sono distribuiti in un raggio di 100 Km>>.

L’efficienza energetica rappresenta per gli enti pubblici uno dei fini istituzionali, obiettivo che le nuove normative nazionali ed europee assegnano alle amministrazioni alle regioni, ai comuni, alle province e alle aziende sanitarie. Per legge è previsto il ricorso ai contratti di rendimento energetico, dove un soggetto “fornitore” (Energy Saving Company o E.S.Co. privata) si impegna, con i propri mezzi finanziari, ad effettuare un intervento di efficientamento energetico su un impianto o edificio di proprietà di un soggetto “beneficiario”. (ente pubblico).

Al termine del contratto (10 anni) l’ente, che già aveva goduto dell’investimento realizzato sui propri impianti, si approprierà anche di tutti i vantaggi, in termini di miglioramento dell’efficienza energetica e degli interi risparmi economici derivanti dall’intervento.

Attualmente è in corso una seconda gara che vedrà coinvolto il territorio della provincia di Livorno e quello della Versilia, l’importo dell’investimento salirà a 55 milioni di euro, il risparmio annuale sarà di 3,5 milioni e gli edifici interessati saranno 21”. (dg)

* Edifici interessati all’efficientamento energetico

Ambito territoriale di Massa Carrara – ospedale di Pontremoli – ospedale di Fivizzano – ex ospedale di Carrara – ex ospedale Civico – distretto Bassa Tambura;

Ambito territoriale di Lucca – ospedale di Castelnuovo Garfagnana; ospedale di Barga; Cittadella della Salute “Campo di Marte” (ex ospedale); – dipartimento di Prevenzione (Capannori);

Ambito di Pisa – ospedale di Volterra – ospedale di Pontedera;

Ambito territoriale della Versilia – ex ospedale di Camaiore – ex ospedale di Viareggio G.Tabarracci