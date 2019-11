20 cestini in legno recuperato per la raccolta differenziata negli edifici pubblici

CAPANNORI – Sensibilizzare la popolazione a differenziare correttamente i rifiuti anche fuori dalle mura domestiche. E’ con questo obiettivo che in questi giorni l’amministrazione comunale ha collocato 20 cestini per la raccolta differenziata in varie strutture pubbliche, tra cui diverse scuole. I cestini sono stati realizzati dal laboratorio di Daccapo, il sistema di riuso solidale specializzato nel recupero, nella riparazione e nella trasformazione, con materiale di scarto, in particolare legno, che invece di essere buttato via è stato trasformato in contenitori colorati destinati ad accogliere gli scarti.

<<Con questa operazione vogliamo invitare i cittadini ad effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti anche fuori dalla propria abitazione. L’obiettivo è incrementare ulteriormente la percentuale già molto alta di raccolta differenziata e proseguire nel raggiungimento dell’obiettivo Rifiuti Zero – spiega l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro -. L’installazione di questi nuovi cestini per la raccolta differenziata in luoghi strategici più frequentati va proprio in questa direzione, perchè crediamo che accanto alla raccolta porta a porta realizzata con grande impegno dai nostri cittadini, che ringraziamo, è importante mettere in campo nuovi progetti e nuove azioni per raggiungere traguardi sempre migliori. Uno dei prossimi obiettivi sarà quello di dotare anche le aree esterne, come parchi e piazze, di cestini per la raccolta differenziata, riducendo l’attuale numero di contenitori generici. Proprio per questo stiamo mettendo a punto un piano specifico per i prossimi mesi. Questa iniziativa è anche un modo per valorizzare il sistema Daccapo, che con la sua attività coniuga aspetti ambientali e sociali dando un contributo importante alla filiera del riuso>>.

Ecco dove sono stati collocati i nuovi cestini: sede comunale (2); Artè, Artemisia (2), parco scientifico, Centro di ricerca rifiuti zero, scuola secondaria di primo grado di Lammari, scuola secondaria di primo grado di Capannori, scuola secondaria di primo grado di Camigliano, scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio, Liceo scientifico ‘Ettore Majorana’, Sportello al Cittadino di Marlia, Sportello al cittadino di San Leonardo in Treponzio, Casa della Salute di Marlia, distretto socio sanitario di San Leonardo in Treponzio, sede di Ascit in via San Cristoforo, piscina comunale, civica scuola di musica, piazza Fanini Segromigno in Piano.

Ogni cestino in legno è dotato di quattro scompartimenti ognuno dei quali destinato a una diversa tipologia di rifiuto( organico, carta, vetro e multimateriale) e andrà ad integrare quelli già presenti negli edifici, dove già da anni viene effettuata la raccolta differenziata.