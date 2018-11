1918-2018: a Lucca lo spettacolo “Figlie dell’epoca – donne di pace in tempo di guerra”

LUCCA – “Il Novecento si apre e si chiude a Sarajevo”. Frase che si ripete spesso, efficace per creare un ponte ideale tra l’inizio della Prima Guerra mondiale e il conflitto tra gli stati dell’ex-Jugoslavia. Un ponte che l’attrice e regista Roberta Biagiarelli porterà a Lucca venerdì 16 novembre, alle 21 (ingresso gratuito), al Teatro San Girolamo, con lo spettacolo “Figlie dell’epoca – donne di pace in tempo di guerra”. Un modo diverso e del tutto inedito per parlare di guerra, in particolare della Grande Guerra, nell’anno del centenario della fine del primo conflitto mondiale. Biagiarelli lo farà attraverso gli occhi, le voci e le storie delle donne. In particolare di quelle donne che il 28 aprile 1915 decisero di partire e di ritrovarsi all’Aja, autoconvocando il Congresso internazionale femminile per discutere del ruolo delle donne per la diffusione di una cultura di pace.

Attraversando i confini di un continente in guerra, donne di tutta Europa e dall’America si radunarono per parlare di pace: dalle 1136 che aderirono inizialmente, il numero salì a 2000. Durante lo spettacolo l’attrice si confronterà con quelle donne, diventando così un ponte tra ieri e oggi, utilizzando soprattutto le storie più significative. Ecco allora apparire Rosa Genoni, valtellinese di nascita, milanese di adozione, sartina prima e stilista affermata poi, una vita che è icona del femminismo, del pacifismo, dell’assunzione di responsabilità. Oppure Margherita Parodi Kaiser Orlando, unica crocerossina medaglia di bronzo al valore, sepolta fra i 100mila soldati del Sacrario di Redipuglia. O ancora l’americana Jane Addams, simbolo del femminismo mondiale e l’italiana Paolina Schiff, milanese pure lei, che al Congresso non poté andare e scrisse una lettera esemplare che getta le basi per la futura Unione Europea. Ci saranno anche altre “figlie della loro epoca” che andranno a formare uno spettacolo di genere e di pace, per far emergere un protagonismo al femminile della prima guerra mondiale.

Lo spettacolo verrà poi replicato sabato mattina, 17 novembre, per le scuole del territorio.

Programma completo di tutte le iniziative del centenario qui: www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18890

Figlie dell’epoca – Donne di pace in tempo di guerra è un progetto di e con Roberta Biagiarelli, dramaturg Simona Gonella. Vincitore del premio del pubblico al 14° festival teatrale di resistenza 2015, Premio Museo Cervi – Teatro per la memoria, Premio Sonia Bonacina.

Advisor storico Gemma Bigi; assistente Erica Girolimetti; produzione La Corte Ospitale – Rubiera (RE) con il sostegno di Babelia&C. – progetti culturali, in collaborazione con Istoreco – Reggio Emilia.