15 medaglie per la Motto a “Ginnastica in festa”

VIAREGGIO – Sei ori, tre argenti e sei bronzi. E’ questo l’ottimo bilancio della Raffaello Motto alla rassegna “Ginnastica in festa” che si è disputata a Rimini dal 21 al 30 giugno. Quindici medaglie per la società viareggina, presente alla rassegna romagnola con ben 73 atleti, guidati da Gabriele Mattei, Assunta Cinquini, Oksana Kozak, Silvia Nicolini e Olga Tonioli.

“Sono molto soddisfatta del lavoro sia dei ragazzi, sia degli allenatori – commenta la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri -. E’ la dimostrazione di quanto curiamo la loro crescita in vista di una maturazione come atleti, ma soprattutto come persone. Ci siamo evoluti in società di vertice. Molte atlete partecipano alla Serie A e a gare internazionali. Non dimentichiamo comunque l’importanza dello svolgere l’attività con numero elevato di ragazzi per il loro sano sviluppo. Siamo molto legati alle nostre origini. Abbiamo fatto crescere generazioni di genitori, ora già nonni, intere famiglie che continuano, come me, a ricordare i bellissimi momenti passati all’interno della scuola Motto e che a noi affidano i propri figli e nipoti. “Ginnastica in festa” è una importante manifestazione agonistica, ma anche un momento di festa in un’atmosfera magica, come un tempo erano i Giochi della Gioventù. Così abbiamo consolidato la nostra autonomia sportiva per generazioni”.