11 e 13 luglio: aperture serali dei Musei nazionali di Lucca

LUCCA – Continuano le aperture serali dei Musei nazionali di Lucca: giovedì 11 e sabato 13 luglio Villa Guinigi e Palazzo Mansi saranno aperti anche la sera, oltre al normale orario, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 22.00), nell’ambito del piano di valorizzazione 2019 promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Polo museale della Toscana. Villa Guinigi e Palazzo Mansi offrono al pubblico un’alternativa inedita per trascorrere delle piacevoli ore all’insegna dell’arte e della cultura in occasione dell’iniziativa “Il canto degli alberi” dell’Orto Botanico comunale di Lucca.

Nelle sale dei musei si ripercorre la storia della città di Lucca: a Villa Guinigi, dimora di Paolo Guinigi, il percorso inizia dall’VIII secolo a.C. con la collezione archeologica, per arrivare al Settecento con opere in prevalenza a soggetto sacro; a Palazzo Mansi si è accolti in una tipica e suntuosa residenza di mercanti lucchesi, che conserva al suo interno la Pinacoteca con dipinti delle scuole italiane e straniere dal XVI al XVIII secolo.

Ricordiamo inoltre che da giugno 2019 i Musei nazionali di Lucca Palazzo Mansi e Villa Guinigi sono aperti dal martedì al sabato con un ingresso alle ore 9.30 e con orario continuato dalle 12.00 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19). Il Laboratorio di Tessitura rustica Maria Niemack di Palazzo Mansi è aperto al pubblico il 1° martedì e 2° giovedì del mese dalle 15.00 alle 17.30.

Informazioni

Museo nazionale di Villa Guinigi

Via della Quarquonia, Lucca

0583.496033

Museo nazionale di Palazzo Mansi

Via Galli Tassi 43 Lucca

0583.55570

Ingresso

Intero € 4.00 – ridotto € 2.00

Biglietto cumulativo per i Musei nazionali: intero € 6.50 – ridotto € 3.25 (valido tre giorni)

Ingresso gratuito per i visitatori di età inferiore ai 18 anni

Per giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto è di 2,00 euro.

Chiusi lunedì, domenica e festivi.

www.polomusealetoscana.beniculturali.it

www.luccamuseinazionali.it

Facebook Musei Nazionali Lucca, Twitter @MuseiLucca