10 posti alla cooperativa CREA nelle sedi di Viareggio e Camaiore per il Servizio Civile

VIAREGGIO – Scade il prossimo venerdì 28 settembre 2018 (alle ore 18.00, se consegnata a mano) la possibilità di partecipare al bando del servizio civile nazionale presentazione domanda per la selezione per i dieci posti di Servizio Civile Volontario disponibili presso i servizi gestiti dalla cooperativa a Viareggio e Camaiore. Il progetto Laboratori delle Differenze consentirà la partecipazione di 5 giovani alle attività sociali curate nei servizi diurni e residenziali rivolti ai disabili e agli anziani , mentre il progetto Sfide per crescere aprirà i progetti educativi di C.RE.A per bambini e adolescenti ad altri 5 giovani che vogliono impegnarsi, attraverso un’opportunità di crescita personale, in un’esperienza umana importante al servizio degli altri.

I moduli per la domanda e il Bando nazionale sono scaricabili dal sito www.coopcrea.it. Per facilitare la presentazione delle domande il Dipartimento nazionale ha attivato il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it che fornisce informazioni dirette e tutorial ai giovani candidati.

Presso la sede della cooperativa di via Virgilio 222 a Viareggio, tel. 0584.384077-389569, mail: info@nullcoopcrea.it, è possibile rivolgersi per qualsiasi altra informazione, anche inerente la compilazione dei moduli, nonché per la consegna a mando della domanda, necessariamente corredata da copia del proprio documento di identità.