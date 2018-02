Zucconi: ‘Tutti i sondaggi vedono il centrodestra in netto vantaggio’

LUCCA – Il candidato al collegio uninominale della Camera dei Deputati per Lucca, Versilia, Piana e Valle del Serchio Riccardo Zucconi, espressione di tutto il centrodestra unito, commenta i sondaggi pubblicati e diramati in queste ore da organi di informazione e istituti di rilevazione che lo danno nettamente in vantaggio sui suoi avversari.

«Certamente mi ha fatto molto piacere constatare che tutti mi indicano in netto vantaggio sugli altri – dice Zucconi -. Si tratta di una ottima base di partenza per una campagna elettorale che sicuramente mi consentirà di farmi conoscere meglio da chi ancora non lo ha fatto, mi permetterà di affrontare temi che stanno a cuore al territorio come sicurezza, sanità, lavoro e infrastrutture, proponendo delle soluzioni, e mi darà l’opportunità di conoscere ancora meglio i desideri e le aspettative degli elettori stessi».

Per Zucconi: «Insieme a questo sono anche consapevole che chi oggi cerca di minimizzare la perentorietà dei numeri non ha forse compreso che il mio vantaggio nei sondaggi ha una matrice piuttosto complessa che abbraccia diversi fattori. Risente in positivo di una proposta politica nazionale , quella del centrodestra, che offre spunti programmatici importanti. Altro elemento è sicuramente il fatto che torniamo a presentarci uniti e questo, almeno nel nostro territorio, ha sempre moltiplicato i singoli consensi perché il nostro elettorato, che talvolta in questi anni si è sentito meno motivato in certe tornate elettorali , esige un centrodestra compatto come antagonista di una sinistra debole sotto ogni profilo e quando lo riscontra si mobilita con tutti i suoi valori e la sua qualità morale. L’ultimo elemento di questa breve analisi, riguarda i miei avversari – conclude il candidato Riccardo Zucconi -. Tralasciando chi si presenta per la prima volta, dei quali peseremo dichiarazioni e progetti strada facendo , per quelli conosciuti credo incida sul loro risultato negativo il fatto che le loro precedenti esperienze siano state deludenti, in quanto a rappresentazione delle istanze e esigenze di un territorio molto importante come il nostro. In altre parole, da loro gli elettori sanno cosa aspettarsi e , purtroppo, quello che hanno fatto fino a oggi. Per questo sono fiducioso, sia pure avendo ben chiare le insidie presenti in una tornata elettorale di queste proporzioni».