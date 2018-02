Zucconi: ‘Problema sicurezza di Massarosa colpa del governo Pd a tutti i livelli’

LUCCA – «Apprendo, purtroppo senza sorpresa, dell’ennesimo episodio criminoso verificatosi nel comune di Massarosa, dove la situazione sembra a questo punto sfuggita di mano», lo afferma Riccardo Zucconi, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Lucca in rappresentanza di tutti i partiti del centrodestra.

«Puntare il dito nei confronti delle Forze dell’Ordine – dice – può essere facile, ma risulta assolutamente ingiusto considerate le condizioni in cui le stesse sono costrette ad operare: le responsabilità sono da ascriversi alle scellerate politiche di tagli e buonismo degli ultimi cinque anni di governo, i cittadini devono denunciare e fornire quante più informazioni possibili e segnalazioni, perché sono i numeri e le statistiche a pesare ai tavoli decisionali».

Zucconi prosegue puntualizzando: «A Massarosa in particolar modo l’amministrazione deve prendere il problema con la dovuta serietà: l’assessore Rosi già due anni fa parlava di controllo di vicinato, ma alla fine i cittadini si sono attivati e organizzati in autonomia. Il sindaco Mungai da parte sua promette che i rinforzi alle pattuglie rimarranno sino alla fine dell’emergenza, ma lo scorso novembre ha presentato il bilancio della polizia municipale ridotta nell’organico e concentrata prettamente sull’attività in ambito di sicurezza stradale».

Il candidato al collegio uninominale dice: «Con il centrodestra al Governo la questione sicurezza sarà al primo posto e verrà affrontata a 360 gradi: per esempio incrementando i finanziamenti alle Forze dell’Ordine con norme più stringenti legate alla certezza della pena, con la rivisitazione completa delle procedure e criteri di accoglienza con accordi per far scontare le pene nei paesi di provenienza e blocco degli sbarchi. Quelli di oggi sono i risultati della politica del PD di Renzi degli ultimi 5 anni, in cui ha amministrato Governo, Regione, Provincia e Comuni: noi vogliamo cambiare totalmente direzione».

Zucconi, annuncia anche la propria presenza all’assemblea cittadina di martedì sera a Massarosa.