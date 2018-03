Zucconi non ci sta e sugli Assi Viari risponde a Baccelli e Tambellini

LUCCA – «Premettendo il mio più completo disinteresse ad entrare in polemica con il consigliere regionale Baccelli e con il sindaco Tambellini, segnalo solo che gli stessi esponenti Pd hanno espresso sulla stampa giudizi infondati stravolgendo i concetti del mio intervento in merito alla questione viabilità»: a dirlo è Riccardo Zucconi, neo-eletto parlamentare per il centrodestra.

L’esponente di Fratelli d’Italia prosegue: «Ribadisco quindi non solo che sono favorevole e mi batterò perché Lucca abbia prima possibile una viabilità che la liberi da traffico e smog, ma anche che verificherò (me lo concedano Baccelli e Tambellini) una serie di punti per vedere quale concretezza ci sia sulla possibilità di veder partire i cantieri degli assi viari e del raddoppio della ferrovia, dopo anni di annunci e promesse».

Ed elenca alcuni punti che secondo lui è necessario sapere: «Se è confermato il finanziamento da parte dell’Anas; Se c’è un progetto e quale progetto; Se c’è accordo o meno tra i Comuni di Lucca e Capannori sia sull’eventuale tracciato, sia sul fatto che si possa procedere realizzando subito l’asse-nord sud e poi quello est-ovest. A che punto sono finanziamenti, progetti e procedure per partire con i cantieri per il ponte sul Serchio. Quali soluzioni si stanno cercando e se si sono trovate, per superare il problema della presenza di 51 manufatti lungo il binario della linea Lucca-Firenze, tra Lucca e Montecatini, che si vorrebbe raddoppiare».

Per Zucconi: «Tutte azioni che mirano a verificare e possibilmente ottenere concretezza sulla realizzazione di progetti che giudico assolutamente utili e necessari.

Confermo anche che nel caso, e solo nel caso, le verifiche dovessero dimostrare che agli annunci non corrispondono fatti, sono pronto a tornare doverosamente a ragionare con Istituzioni, Associazioni di categoria e cittadini sulla possibilità di procedere con un piano B che prospetti le migliori soluzioni possibili, finanziate e concrete. Esaminare e confrontarsi non significa imporre progetti non condivisi – conclude l’onorevole di Fratelli d’Italia -, ma operare nei fatti per dare a Lucca e alla Piana la viabilità che attende da decenni, e siccome credo che questo sia preferibile rispetto al fare annunci e promesse a cui segue il nulla, è quello che farò cercando collaborazioni e sinergie con le amministrazioni pubbliche ad ogni livello coinvolte ed evitando qualsiasi sterile polemica con chicchessia».