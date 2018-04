Zucconi (FdI) interviene sulla questione della Bolkestein

ROMA – Si è svolto ieri 19 Aprile 2018 l’incontro con Frits Bolkestein a Montecitorio, voluto da “Donnedamare”.

L’Onorevole Riccardo Zucconi, in qualità di rappresentante politico di Fratelli d’Italia, ha ritenuto di primaria importanza parteciparvi in quanto si è sempre battuto insieme al suo partito affinché si superassero gli aspetti della direttiva ritenuti fortemente penalizzanti per le categorie economiche.

“L’incontro è stato molto produttivo, soprattutto quando il relatore ha specificato che sua direttiva non riguarda i balneari e gli ambulanti perché non si tratta di servizi ma di beni. Quindi la Direttiva Bolkestein non si applica ai beni in concessione ancorché demaniale. Una tesi che sostenevamo da tempo – afferma Zucconi – ed alla quale abbiamo cercato di dare concretezza”.

Cosa succederà ora? Qual è il valore di questa interpretazione “autentica” della Direttiva? Che ne sarà delle costosissime Procedure d’infrazione comminate all’Italia dalla UE?

La Commissione Europea farà marcia indietro?

Per questo l’On. Zucconi di FdI , presente all’incontro di ieri, ha sposato lo studio della dottoressa Michela Guidi (projet manager) coadiuvata dall’architetto Patrizio Puccinelli, dalla dottoressa Maria Miceli e dalla dottoressa Sara Monnanni che pone una soluzione alle due infrazioni contestate al Governo italiano, ovvero la compatibilità del diritto preferenziale di insistenza e la compatibilità del rinnovo automatico.

Ora però si pone la necessità di operare in modo urgente e incisivo, tramite anche il coordinamento delle attività produttive del Parlamento, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

Quantificazione del danno provocato dalla Unione Europea e dai precedenti governi a suddetti sistemi produttivi ed al nostro macrosistema paese;

Preparazione di una immediata proposta di legge che convalidi l’idea dimostrata dallo studio che le concessioni debbano avere una durata congrua e coerente al fine d’impresa (per esempio minimo 75 anni, massimo 90 anni). Eliminando qualsiasi ipotesi di evidenza pubblica per le concessioni in essere;

Individuare un sistema balneare e del commercio su area pubblica come modello da proporre all’Unione Europea.

Questi obiettivi sono innovativi nel panorama legislativo nazionale ed europeo e verranno seguiti e perseguiti dal’ On. Zucconi anche nella veste di Membro della Commissione Attività Produttive della Camera.