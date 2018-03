Zucconi (FdI): ‘Basta promesse, adesso bisogna passare dalle parole ai fatti’

LUCCA – Nemmeno il risultato delle elezioni sembra aver fatto comprendere ad alcuni esponenti Pd che non hanno più credito gli annunci e la propaganda sull’arrivo dei nuovi assi viari, del nuovo ponte sul Serchio e del raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Firenze. Aziende, attività, pendolari e cittadini attendono invano da troppi anni un sistema di mobilità che liberi dalla morsa del traffico e dallo smog ed è davvero arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti.

Tenendo fede agli impegni presi in campagna elettorale, insieme al mio partito ho già in programma una serie di incontri che mirano intanto ad avere assoluta chiarezza su come davvero stanno le cose, fuori da ogni logica di propaganda e di fazione.

Appena nel pieno delle mie funzioni verificherò al Cipe e all’Anas a che punto sono i finanziamenti per gli assi viari e il relativo progetto. Mi confronterò anche con i sindaci di Lucca e Capannori per capire quali divergenze restano sulla ipotesi di procedere per lotti, con la realizzazione dell’asse nord-sud prima di quello est-ovest, proposta che il sindaco di Capannori ha sempre respinto. Con i due sindaci e la Provincia verificherò anche a che punto siano le modifiche al tracciato chieste da tempo dall’Anas, cercando di capire a chi materialmente spetta il compito di arrivare al progetto esecutivo. Alla Regione chiederò poi conto del ritardo nel finanziamento del progetto per il nuovo ponte sul Serchio e della situazione per il raddoppio della linea ferroviaria da Montecatini a Lucca, anche alla luce della presenza lungo i binari di 51 manufatti che andrebbero abbattuti. Il tutto nel più completo rispetto delle prerogative dei vari livelli istituzionali e dei soggetti chiamati dai cittadini a rappresentare gli stessi.

Considerando le reali problematiche sulla disponibilità di fondi, sulla difficoltà di intesa su progetti e tracciati, sugli ostacoli posti dalla conformazione di un territorio troppo antropizzato, penso sarebbe opportuno ragionare di un piano B, tornando a verificare alternative scartate in passato per procedere su una linea che non ha mai portato all’apertura di un cantiere.

Incontrerò quindi l’Associazione Industriali per tornare a parlare del progetto predisposto per una viabilità a raso da Ponte a Moriano al casello della Firenze-mare e verificherò anche le proposte in passato avanzate da tecnici e consulenti dell’amministrazione comunale per la realizzazione di un collegamento da Ponte a Moriano al casello di Lucca ovest, passando lungo la riva destra del Serchio.

In breve tempo dovremo avere un quadro preciso di quello che è oggettivamente possibile fare e procedere di conseguenza con l’effettivo avvio delle opere necessarie.

Riccardo Zucconi

Fratelli d’Italia