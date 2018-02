Zucconi e Totaro a Lucca parlano di sicurezza a Lucca e promettono azioni incisive

LUCCA – E’ il San Luca Palace lo scenario che accoglie Achille Totaro e Riccardo Zucconi per un incontro su uno dei temi ‘caldi’ di questa campagna elettorale: la sicurezza. Al tavolo, con loro, anche il sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi e la consigliera regionale Marina Staccioli.

«Lucca ha la maglia nera dei furti – dice Zucconi – quindi non possiamo eludere il tema della sicurezza che, invece, è centrale nella nostra idea di governo». E l’onorevole Totaro non può che fargli eco: «In Italia – afferma – paghiamo la politica messa in atto dal centrosinistra che ha fatto leggi e decreti volti solo a vuotare le carceri, ma non ha pensato che questo, di fatto, mettesse a repentaglio la sicurezza delle nostre città».

Ed è questo che il centrodestra unito vuole ‘combattere’: il senso di insicurezza che si percepisce: «L’altra sera – racconta Zucconi – hanno tentato di entrare a casa mia. Vivo isolato e ho trovato la toppa di casa manomessa. Un piccolo fatto che però fa riflettere».

Mentre Staccioli si sente in pericolo come mamma, per i pericolo che corrono le sue figlie, ad esempio, in stazioni piccole come quella di Forte dei Marmi, non presidiate dalle forze dell’ordine e, ovviamente, come donna nel girare da sola la sera, come lei stessa ammette, il sindaco di Montecarlo afferma che la sua richiesta di avere l’esercito per le strade non rappresenta altro che l’applicazione del provvedimento ‘Strade sicure’, a suo tempo varato da Berlusconi e, da allora, sempre implementato da ogni Governo che si è succeduto a Roma.

«Quando saremo al Governo – dice Totato – cambieremo completamente la rotta e la sicurezza sarà garantita» e Zucconi gli fa eco sottolineando come «Il problema sicurezza di Lucca sarà al centro di un’azione mirata che porteremo avanti con determinazione».