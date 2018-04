YARE 2018: bilancio positivo per l’ottava edizione della rassegna dedicata al settore superyacht

VIAREGGIO – Si è conclusa, domenica 22 aprile, YARE 2018, la rassegna dedicata al settore superyacht. L’ottava edizione ha contato numeri che permettono di tirare un bilancio di consolidamento e miglioramento e che attestano il valore di questa rassegna considerata l’appuntamento internazionale dedicato al refit e dell’aftersales.

1500 incontri, 110 comandanti, 90 imprese e 400 partecipanti al Superyacht Captains Forum: è questo il bilancio dell’evento appena concluso che ha visto la darsena di viareggio cuore pulsante dell’industria nautica. La novità di quest’anno infatti è stata proprio questa, ad ospitare l’evento è stato uno dei più importanti distretti nautici al mondo di cui fanno parte circa 1400 imprese, pari al 40% delle aziende del comparto in Toscana, hub dell’industria globale del settore superyacht. Una scelta apprezzata dalle aziende che hanno potuto ottimizzare il proprio tempo tra i contatti con i comandanti, visite ai cantieri e incontri con altri imprenditori del settore.

Da molti anni, YARE offre agli addetti al settore un programma dinamico e occasioni d’incontro e dibattito, business, network e informazione. Il The Superyacht Captains’ Forum – rinnovando a ogni edizione il proprio format e andando incontro alle esigenze di un pubblico altamente specializzato – ha dato modo di affrontare e approfondire aspetti concreti di una fondamentale fetta di mercato della nautica da diporto. Ha favorito discussioni tecniche e scambi di informazioni su quali sfide e quale approccio al mercato refit e aftersales devono porsi le imprese nel prossimo e medio futuro in considerazione di una flotta di yacht a livello globale che conta 5.649 unità da 30 fino a oltre 100 mt.

In questa edizione, il totale delle aziende e dei comandanti ha utilizzato l’App mobile di YARE che ha permesso una comunicazione tra organizzatori e player e un attivismo più alto rispetto alle precedenti edizioni. La giornata del B2C Meet the Captain è stato il momento apicale di un lavoro di conoscenza già avvenuto in precedenza attraverso gli strumenti di profilazione, di comunicazione e le strategie di matching. Questo metodo ha permesso di arrivare al giorno precedente l’evento con agende dei meeting già condivise e con una soddisfazione media che per le aziende era già del 76,2% e per i comandanti pari a 89,16%. L’utilizzo degli strumenti digitali ha consentito di svolgere un numero di meeting superiore a quelli previsti. Le aziende hanno dichiarato, attraverso l’App alla fine di ogni incontro effettuato, che 81% dei meeting sono stati interessanti e come nelle attese. Ovviamente, un punto di vista importante è quello dei comandanti che hanno mostrato verso i servizi offerti dall’azienda il 76% di interesse.

I comandanti hanno dichiarato che il 92,3% degli incontri sono stati pienamente in linea con le aspettative e interessanti per le attività dei propri yacht, con possibilità dichiarata da parte di oltre il 70% di usufruire nel breve periodo dei servizi offerti. Molto apprezzata anche l’efficacia delle relazioni che si riesce a stringere, non solo tra imprese e capitani, ma anche tra le stesse aziende protagoniste della yachting industry. Elementi tutti questi positivi che parlano di un evento capace di dare un’opportunità di business a un settore che esiste e che vede in Viareggio il baricentro dell’interesse mondiale, non solo per l’acquisto di super yacht, ma anche per il post-vendita.

“ll mercato mostra un record italiano indiscusso con dati sull’andamento della costruzione di superyacht che indicano una crescita interessante per il new building, ma anche per tutto il comparto refit, repair e aftersales considerando che una grande costruzione dopo la sua produzione vale sei volte il suo valore in termini di spesa – dichiara Vincenzo Poerio, Presidente di YARE -. Anche per la Toscana, con imprese molto orientate al settore superyacht – questa manifestazione rappresenta l’occasione di approfondimento delle novità e dei trend e di allargamento del mercato”.

“Il format YARE è arrivato a un livello molto buono e internazionale e l’evento è ormai entrato, a tutti gli effetti, nel calendario di appuntamenti degli esperti di settore – sottolinea Pietro Angelini, direttore generale NAVIGO -. Il team ha saputo gestire, anche in questa occasione, un evento organizzato nel cuore del distretto in luoghi predisposti per ospitare il business valorizzando i contesti quotidiani di lavoro nautici, con un territorio versiliese e toscano sullo sfondo ancora una volta ospitale e unico”.

Oltre a godere del patrocinio di importanti associazioni nazionali ed estere, YARE è sostenuta sia da aziende private e da istituzioni. YARE è organizzato e promosso da NAVIGO, centro servizi per l’innovazione e lo sviluppo della nautica con il supporto del Distretto Tecnologico della Nautica e della Portualità Toscana.

YARE è sponsorizzato da NCA Refit, Lürssen, Bureau Veritas, Galene, H&H, Jotun, Lusben, H&H, One Ocean Port Vell Barcelona e Porto Mirabello. E’ supportato da: Ucina – Confindustria Nautica, Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Camera di Commercio Lucca, Lucca Promos e da Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.

Gode del patrocinio di SYBAss, Ucina – Confindustria Nautica, Nautica Italiana, Sezione Yacht Federagenti Italia, delle associazioni di comandanti nazionali e internazionali: Gepy, Italianyachtmasters, Pya e delle istituzioni locali Comune Viareggio, Comune di Lucca, Comune di Pietrasanta, Comune di Camaiore e Provincia Lucca. Partner tecnici: Box Mistral, North Sails, Pardini Armi, Principino Mare Viareggio e Versilia Supply Service. Media partner internazionale: The Superyacht Group. Media: Superyachtdigest, The World of Yachts and Boats e Yachting Pages.