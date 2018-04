YARE 2018: al via l’evento internazionale dedicato alla yachting industry

VIAREGGIO – Finita la trepidante attesa per l’originale ed esclusivo evento internazionale dedicato alla yachting industry e al reft. Inizia oggi, 19 Aprile, fino a sabato 21, l’ottava edizione di YARE (Yacheting Aftersales & Refit Experience) e si svolgerà per la prima volta nella Darsena, cuore pulsante di uno dei distretti nautici più conosciuti al mondo.

Tanti gli eventi e appuntamenti immancabili in questa edizione che si pone al centro di una delle industrie più ricche e che vede protagonista Viareggio.

In programma giovedì 19 aprile l’atteso Superyacht Captains’ Forum (forum internazionale sullo stato del comparto con workshop tematici) organizzato dal media partner The Superyacht Group; gli incontri B2C- MEET THE CAPTAIN, (20 aprile): format unico di incontri faccia a faccia prefissati e gestiti tra aziende e singoli comandanti grazie ad una innovativa app. I protagonisti di YARE saranno a Viareggio già a partire dal 18 aprile per partecipare allo Yachting District Tour e alla serata di benvenuto. Oltre a questi appuntamenti con base a Viareggio nei cantieri navali Lusben e Perini Navi e al Club Nautico Versilia – YARE mantiene i suoi innovativi elementi distintivi di evento di distretto e di marketing territoriale offrendo l’opportunità ai comandanti ospiti e alle imprese di godere di un programma particolare con appuntamenti, visite e attività sociali conviviali che coinvolgono la città di Viareggio, il territorio della Versilia e Lucca.

Tour dei distretti, gala dinner a Palazzo Pfanner a Lucca e la cena dei comandanti a Viareggio

I 110 comandanti ospiti di Yare saranno a Viareggio già a partire dalla mattina di mercoledì 18 aprile per lo Yachting District Tour che prevede la visita di cantieri navali dei distretti di Viareggio e limitrofi: la prima tappa sarà al cantiere Perini Navi di Viareggio per spostarsi poi nel cantiere e marina Seven Stars Marina and Shipyard di Pisa che offrirà anche un light lunch. I comandanti riprenderanno poi le visite raggiungendo La Spezia per il tour nei cantieri Baglietto e Fincantieri. L’ultima visita della giornata è dedicata al cantiere NCA Refit di Marina di Carrara. In serata è previsto il Welcome Party presso il ristorante Marea a Marina di Pietrasanta presso sponsorizzato da Lürssen.

A conclusione delle giornata clou di giovedì 19 aprile che vedrà comandanti e imprese impegnati nel forum e negli workshop del Superyacht Captains Forum – ospitato all’interno della paint shed del cantiere Lusben, nel cantiere Perini Navi e al Club Nautico Versilia – tutti gli ospiti e tutte le imprese partecipanti si sposteranno a Lucca per prendere parte al Networking Gala Dinner a Palazzo Pfanner. In una delle costruzioni più eleganti della città e con uno scenografico giardino all’italiana, i 500 ospiti prenderanno parte ad una serata che, oltre alla cena con degustazioni di piatti tipici, avrà momenti di spettacolo e musica organizzati dalla Fondazione Giacomo Puccini e performance artistiche.

Per venerdì 20 aprile, dopo l’intensa giornata di B2C – Meet the Captain, per i comandanti sarà in programma una esclusiva cena al Maki Maki di Viareggio offerta da Lusben, Boero, Versilia Supply Service e con la partecipazione degli chef della IYCA – Italian Yacht Chef Association, prima associazione di categoria professionale del settore nautico.

Giornata “active” per i comandanti con il campione Francesco Chicchi

Una chiusura sportiva e divertente dedicata ai comandanti e alle imprese già iscritte alle attività per sabato 21 aprile: tre le opzioni Yare Active che hanno riscosso grande successo. Si parte con il Bike Tour accompagnati dal campione del mondo Francesco Chicchi, versiliese doc. Comandanti esperti e principianti in sella alle biciclette messe a disposizione dall’organizzazione pedaleranno dietro al ciclista professionista per un tour più o meno impegnativo a seconda delle capacità, ma sicuramente unico per il suo genere. L’altra proposta è una sessione di tiro libero al poligono organizzata grazie a Pardini Armi di Camaiore: allenamento, tiro con punteggio e premio al migliore comandante partecipante. Ultima opportunità, molto coinvolgente, sarà il torneo di calcetto organizzato al Pardini Sporting Center di Camaiore: 4 squadre (2 team comandanti internazionali e 2 team imprese) che andranno a contendersi il titolo di Yare Football Champion. Yare chiuderà la sua 8.a edizione con un cocktail di saluto per tutti i partecipanti.

Cinque hotel per Yare

YARE ha raggiunto un accordo con cinque hotel della Versilia che saranno gli esclusivi alberghi affiliati dove soggiorneranno i comandanti, gli ospiti e le imprese che parteciperanno alla manifestazione. In occasione dell’evento internazionale, questi alberghi hanno predisposto dei pacchetti che comprendono – per le imprese che parteciperanno a YARE – vari benefit gratuiti o scontati (dal parcheggio, all’accesso a piscine e spa o menu à la carte e degustazione). Fare conoscere comfort, relax, stile e ospitalità della Versilia: oltre all’aspetto legato strettamente al business, YARE può essere dunque un’opportunità anche per scoprire il territorio toscano.

YARE è sponsorizzato da NCA Refit, Lürssen, Bureau Veritas, Galene, H&H, Jotun, Lusben, H&H, One Ocean Port Vell Barcelona e Porto Mirabello. E’ supportato da: Ucina, Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Camera di Commercio Lucca, Lucca Promos e da Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.

Gode del patrocinio di SYBAss, Nautica Italiana, Sezione Yacht Federagenti Italia, delle associazioni di comandanti nazionali e internazionali: Gepy, Italianyachtmasters, Pya e delle istituzioni locali Comune Viareggio, Comune di Lucca, Comune di Pietrasanta, Comune di Camaiore e Provincia Lucca. Partner tecnici: Box Mistral, North Sails, Pardini Armi, Principino Mare Viareggio e Versilia Supply Service. Media partner internazionale: The Superyacht Group. Media: Superyachtdigest, The World of Yachts and Boats e Yachting Pages.