XXX Premio Letterario Camaiore scadono a fine maggio i termini

CAMAIORE – Il 31 maggio prossimo scadranno i termini per la partecipazione al XXX Premio Letterario Camaiore Francesco Belluomini: le case editrici o gli autori interessati dovranno far pervenire copia di ogni pubblicazione entro la scadenza presso gli indirizzi indicati nel bando di concorso. Sotto la guida della Presidente Rosanna Lupi, la giuria tecnica prenderà in esame le opere in lingua italiana di autori viventi, pubblicate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018. Il bando è reperibile sul sito del Comune di Camaiore nell’area tematica “Cultura e Spettacolo”.

Al 15 giugno è fissato invece il termine per la presentazione delle domande per far parte della giuria popolare. I nominativi di quaranta componenti saranno sorteggiati a cura della Segreteria Organizzativa e dalla Segreteria di Presidenza, fra coloro che avranno presentato formale richiesta all’ufficio Protocollo del Comune di Camaiore. Per far parte della giuria, è requisito indispensabile essere residente nel Comune di Camaiore o, se non residente, lavorarvi stabilmente. Avrà precedenza chi non ne ha mai fatto parte.

Il modulo da compilare è disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Cultura e Spettacolo”, “Modulistica e servizi online” o nella pagina dedicata al Premio all’indirizzo http://www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/premio-letterario-di-camaiore.

Della giuria faranno parte, di diritto, anche i dieci ragazzi che risulteranno vincitori della XII^ rassegna “La poesia dei ragazzi”, riservata agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del nostro Comune e agli studenti dell’Istituto Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore.