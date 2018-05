WWF vs Regione e Altopascio: “il capannone di 23 metri mette a rischio l’avifauna del Sibolla”

ALTOPASCIO – Il WWF si scaglia contro Regione e Comune di Altopascio a causa della costruzione di un capannone alto 23 metri nei pressi della Riserva Naturale del Lago di Sibolla. La questione è stata sollevata per i possibili impatti con riguardo all’habitat specifico del Lago di Sibolla, soprattutto per quanto attiene all’avifauna dell’area protetta, dove vengono segnalate ben 144 specie di uccelli. L’importanza naturalistica dell’area è stata da tempo segnalata, fra l’altro, nel volume Gli Aironi coloniali in Toscana. Andamento, distribuzione e conservazione. Monitoraggio dell’avifauna toscana pubblicato proprio dalla Regione, ed è dovuta alla presenza di una garzaia plurispecifica in cui nidificano circa 500 – 800 coppie di 7 specie di Aironi (Garzetta, Nitticora, Airone guardabuoi, Sgarza ciuffetto, Airone cenerino, Airone rosso e Airone bianco maggiore), cui si è aggiunta recentemente la Spatola, che in Toscana nidifica solo a Sibolla. A tali rilevanti presenze, va aggiunta quella di specie rare e in via di estinzione, come la Salciaiola e il Porciglione fra i nidificanti e il Tarabuso e il Falco sacro fra gli svernanti. L’area, inoltre, svolge un ruolo importante per lo svernamento del Beccaccino e per quello dell’Alzavola.

E’ stata segnalata, inoltre, la mancanza di informazione sul procedimento urbanistico, che è iniziato ben prima della determinazione del Comune di Altopascio n. 127 del 26/02/2018, con cui si è aperta la fase delle osservazioni. «Non risulta vi sia stata – scrive WWF in una nota -, sin dall’avvio del procedimento e prima della pubblicazione della determinazione n. 127 alcuna informazione, in modo da poter consentire in sede di quella conferenza l’espressione dei diritti ai soggetti di cui all’art. 9 della l. 241/90. Eppure visto l’oggetto della proposta avanzata la convocazione doveva essere promossa in forma pubblica e/o con adeguata informazione, per garantire la partecipazione a tutti i portatori di interessi diffusi e in special modo di Associazioni o Organizzazioni di difesa dell’ambiente e di tutela della natura e di habitat delle specie protette, quale il WWF».

La richiesta del WWF Alta Toscana onlus, viste le carenze del procedimento, è l’annullamento dell’atto con cui è stata approvata la variante.