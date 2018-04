Wifi libero nella biblioteca di Torre del Lago

VIAREGGIO – Giornata conclusiva dei corsi gratuiti di lingua inglese e francese, voluti dall’amministrazione comunale, che si sono tenuti nella biblioteca di Torre del Lago.

L’appuntamento è per mercoledì 18 aprile alle 16,30, con la consegna degli attestati di partecipazione da parte dell’assessore alla Cultura Sandra Mei, insieme al consigliere delegato Luigi Troiso. Tra gli invitati anche la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago e il dirigente scolastico del Liceo Classico Carducci di Viareggio.

Sorpresa finale: ElioGaselio e Tatatania del Teatro “Masticaparola” intratterranno i giovani partecipanti con un breve spettacolo.

I corsi, rivolti a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono stati molto partecipati con 37 iscritti suddivisi in 4 gruppi per un totale di 30 lezioni.

«La realizzazione dei corsi è stata possibile grazie alla collaborazione dei ragazzi del Liceo Classico Linguistico che hanno effettuato il percorso di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Biblioteca di Torre del Lago – spiega l’assessore Sandra Mei -, ci tengo per questo a ringraziarli per il loro prezioso lavoro. La nuova sede della biblioteca di Torre del Lago è il nostro piccolo capolavoro – continua l’assessore -. Gli utenti, soprattutto studenti, apprezzano sia lo spazio maggiore che la migliore organizzazione delle sale studio. Le stanze sono luminose e all’interno delle sale studio abbiamo predisposto il servizio Wifi libero in modo che i ragazzi possano così collegarsi ad internet gratuitamente».

Presenza costante di studenti ma anche un servizio di prestito efficiente di cui i cittadini usufruiscono soprattutto nelle due aperture pomeridiane. Da non dimenticare infine, le sale di lettura, aperte a quanti vogliano consultare i libri o semplicemente leggere in tranquillità.

«Prossimamente la biblioteca provvederà alla catalogazione dei circa 9mila volumi del suo patrimonio attuale – annuncia l’assessore Mei -. In questo modo i libri saranno rintracciabili tramite il catalogo on line OPAC SBN. La biblioteca di Torre del Lago deve diventare ancora di più centro di cultura e di aggregazione, e ringrazio per questo chi si spende ogni giorno per la buona riuscita di un progetto che sembrava ambizioso, dall’organizzazione degli incontri, alle presentazioni dei libri fino ai corsi di lingua – conclude Mei -. Un bellissimo esempio di come la competenza e la passione possano fare la differenza. Mercoledì tutti presenti: vi aspettiamo in biblioteca».