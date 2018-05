White Party: la social dinner promossa da “Andare si può” torna a Lucca

LUCCA – Di nuovo il WHITE PARTY promosso da “Andare oltre si può”, la quinta edizione di un evento che raccoglie uno straordinario successo con numeri ogni anno in crescita esponenziale. Dopo il successo di due edizioni nella spiaggia di Viareggio, il White Party AOSP torna a Lucca per la quinta edizione. Sarà il 16 giugno nella centralissima e storica Piazza San Michele.

Finalmente torna a Lucca il White Party promosso da Andare oltre si può, giunto alla quinta edizione: un flashmob conviviale, rigorosamente in bianco, che verrà ospitato nella bellissima e storica Piazza San Michele.

L’evento prende spunto dal “Diner en blanc” di Parigi che in questi anni è stato replicato in tutto il mondo, New York, Los Angeles, Madrid, San Paolo, Londra, Stoccolma, Milano, Torino, Roma per gustare e vivere la cena in bianco da protagonisti: l’appuntamento è per sabato 16 giugno alle ore 19.00, sulla piazza San Michele.

«Dopo due anni a Viareggio, il White Party torna a Lucca – racconta Domenico Raimondi, presidente di Andare oltre si può –. Ringraziamo l’amministrazione comunale, l’Assessore Ragghianti e gli uffici tecnici che hanno accolto con entusiasmo il ritorno di un evento, giunto alla quinta edizione, inserendolo all’interno del Calendario eventi Vivi Lucca. Tre anni fa i partecipanti furono accolti in Piazza Napoleone. In Piazza San Michele sarà una nuova occasione di incontro e di convivialità per riscoprirsi comunità e vivere da protagonisti in modo nuovo uno spazio della città. Un momento in cui famiglie, amici e tutti coloro che vorranno partecipare, potranno godere di una serata speciale e magica all’insegna dell’eleganza, del gusto e dell’educazione in un luogo affascinante ricco di bellezza e storia. Rigorosamente tutti vestiti di bianco perché è il colore della semplicità e della luce, capace di far risaltare noi stessi, i nostri visi, il nostro essere».

L’iniziativa, aperta a tutti, dagli adulti ai bambini, amici a quattro zampe compresi ed è dedicata all’Associazione Down Lucca, l’associazione L’Amore non conta i cromosomi che saranno presenti con le loro famiglie.

La partecipazione di tante persone è anche l’occasione per contribuire ai progetti di solidarietà realizzati da Andare oltre si può attraverso un piccolo contributo simbolico di € 5 richiesto al momento dell’iscrizione on-line su http://www.andareoltresipuo.it. In quattro anni di attività l’associazione AOSP ha devoluto oltre 53mila euro ad associazioni ed attività benefiche sul territorio.

LE REGOLE PER PARTECIPARE!!

Invariate le regole fondamentali per poter partecipare al flashmob conviviale, alla quale i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente:

• ISCRIZIONE. E’ necessaria l’iscrizione attraverso il sito www.andareoltresipuo.it nell’apposito form goo.gl/oKia31

• DRESS CODE: TOTAL WHITE! Dress code rigorosamente bianco: tutto, dagli abiti agli accessori da indossare deve essere bianco.

• TAVOLE: BIANCHE ED ELEGANTI! Il grande picnic è autogestito. I partecipanti dovranno portare con sé tutto l’occorrente per allestire e imbandire una tavola rigorosamente bianca. Vietati piatti, bicchieri e posate di plastica o carta (ritenuti nemici dell’ambiente). Tovaglia e tovaglioli in tessuto bianco, piatti in ceramica o porcellana bianca e bicchieri di vetro o cristallo e tutto ciò che occorre per rendere unica, preziosa ed elegante la propria tavola: candele, candelabri, centrotavola, fiori, menu, segnaposto, palloncini bianchi. L’unica eccezione ammessa al total white è per il cibo, ma nelle passate edizioni c’è chi ha anche pensato al menù con portate di colore bianco.

• RISPETTO. L’iniziativa è all’insegna dell’eleganza, dell’accoglienza e del rispetto per tutti i partecipanti e per il luogo che ospita l’evento. Gli organizzatori ricordano di portare i sacchetti per lo sporco. A fine serata i partecipanti dovranno sparecchiare, raccogliere gli avanzi e portare via tutto il materiale utilizzato, così da lasciare la spiaggia, come per magia, pulita e in ordine come è stato trovata all’arrivo.