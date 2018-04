Weekend denso di appuntamenti per la Libertas Femminile che martedì ha ricevuto la visita di Mingazzini e Fanucchi

LUCCA – Weekend denso di appuntamenti importanti per la Libertas Femminile. Si parte questo pomeriggio alle 19 con l’impegno delle Giovanissime che andranno a far visita alla Pistoiese al Campo Breda. Alle ragazze di mister Del Carlo basta un risultato positivo per accedere alle semifinali della Coppa Toscana. Il programma prosegue con il team Juniores che giocherà domani alle 11,30 all’impianto dell’Acquedotto contro l’Empoli Ladies per la seconda giornata di Coppa Toscana. Chiedono il quadro le Pulcine che andranno a fare vista domenica alle 9 all’Academy Tau a Badia Pozzeveri.

“Tutte le gare di questo sabato – ha commentato Elena Bruno – sono state spostate nel tardo pomeriggio per dare la possibilità alle ragazze di assistere al big match Fiorentina-Juventus in programma alle 15. Noi avremmo due giorni molto impegnativi. Con le Giovanissime ci giochiamo l’accesso alle semifinali e sono sicura che le nostre ragazze daranno il massimo come sempre. Stiamo cercando di allenarci con molta determinazione anche perché tra poco inizieranno le fasi nazionali che ci vedranno protagoniste con Juniores e Giovanissime. Per noi è una vetrina molto importante dove vogliamo assolutamente fare bella figura e cercare di arrivare più avanti possibile“.

Intanto martedì la Lucchese è andata a fare visita alla Libertas Femminile. Nicola Mingazzini e Jacopo Fanucchi martedì pomeriggio si sono recati agli impianti sportivi Checchi Calcio a Carraia, per salutare ed intrattenersi con le giovani calciatrici rossonere. Con la prima squadra i due perni della formazione di mister Lopez si sono intrattenuti pochi minuti, per permettere di continuare l’allenamento, mentre con il resto delle ragazze hanno scambiato battute, ma soprattutto sono stati disponibili a rispondere a tutte le domande. E’ stata anche l’occasione per presentare la nuova iniziativa che prenderà il via nel mese di giugno allo stadio Porta Elisa, il Lucchese Academy Camp organizzato e diretto proprio da Mingazzini e Fanucchi, aperto a tutti i ragazzi e ragazze che amano il calcio.

“Per noi – ha concluso Elena Bruno – è stata una bellissima visita e spero che presto tornino a trovarci. Sono due giocatori molto umili, che hanno lavorato tantissimo per arrivare dove sono grazie alla loro caparbietà, ma anche a tanti sacrifici che hanno fatto durante la loro lunga carriera calcistica. Le nostre ragazze li hanno accolti molto entusiaste e insieme a loro si sono scambiati tante battute e selfie, ma soprattutto hanno chiesto consigli, che Mingazzini e Fanucchi hanno dato con molto piacere. Mi auguro che questa sia la prima di una lunga serie di visite dei giocatori della Lucchese”.