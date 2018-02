Week end di successi in giro per l’Italia per il Teatro del Giglio

LUCCA – È stato davvero un fine settimana di grandissimi successi per il Teatro del Giglio, impegnato su tre differenti fronti teatrali: mentre “in casa” si registravano tre sold-out per Father and Son che ha visto protagonista Claudio Bisio in scena dal 16 al 18 febbraio, due importanti teatri dell’Emilia Romagna – il Municipale di Piacenza e l’Alighieri di Ravenna – hanno accolto le ultime due produzioni liriche del Teatro del Giglio. Uno “stress teatrale” davvero imponente per la macchina organizzativa, produttiva e di comunicazione del Teatro del Giglio, che una volta di più ha dato ottima prova di sé moltiplicando le proprie forze e competenze, declinandole in modo da garantire, in contemporanea su tre fronti teatrali così diversi tra loro, risultati di spettacolo apprezzati da migliaia di spettatori.

La Cenerentola di Gioachino Rossini, titolo di nuova produzione che aveva debuttato al Giglio un anno fa con la regia di Aldo Tarabella e la direzione musicale di Erina Yashima, è stata accolta trionfalmente al Teatro Municipale di Piacenza, con due recite – il 16 e 18 febbraio – da “tutto esaurito”. Stessa cosa dicasi per la pucciniana Fanciulla del West, titolo che nel novembre scorso – direttore James Meena, regia, scene e costumi di Ivan Stefanutti – aveva inaugurato la Stagione Lirica 2017-2018 del Teatro del Giglio e i Puccini Days, e che ha proseguito la propria tournée con due recite al Teatro Alighieri di Ravenna (16 e 18 febbraio), riscuotendo anche qui ottimi successi di pubblico.

Ma non è finita qui: la fortunatissima tournée di Fanciulla del West prosegue infatti con nuove recite, due delle quali si terranno già nella settimana corrente. Domani – 22 febbraio – e domenica 25 febbraio la produzione firmata Teatro del Giglio sarà infatti rappresentata nel prestigioso Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena; alla trasferta modenese seguiranno le ultime due recite di Fanciulla, programmate al Teatro Goldoni di Livorno per il 3 e 4 marzo.