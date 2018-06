Week-end di sport e di soddisfazioni per Asd marciatori Antraccoli Lucca

LUCCA – Sabato nell’ambito della 8° prova del 15° Criterium podistico Toscano , il gruppo Asd marciatori Antraccoli Lucca ha corso a Castellina Marittima (PI) su un percorso collinare di 9.8 km.

Donatella Serafini, 2 ° Ladies , non molla e incassa successi e podi gara dopo gara. Con questo piazzamento rafforza la leaderrship in classifica generale, confermandosi 1° ed allungando il suo vantaggio sulla 2° da 70 a 83 punti.

Claudia Sandroni, 10° amatori , continuano i successi per la nostra neo podista ben allenata dal coach Giuseppe Conti, quest’anno fermo per infortunio. Claudia con questo piazzamento è ora 8° in classifica generale.

Lo “Zione” Rosario Vitellaro una garanzia, 9° argento , ancora a premio e 7° in classifica generale .

Alessandro Orsolini, non delude, 17° senior , a premio anche oggi e scala una posizione in classifica generale raggiungendo la 7°.

Nicola Buchignani, 22° amatori , a premio per la prima volta nel Criterium.

Buoni piazzamenti anche gli altri atleti: Mauro Fenili 14° argento, Michela Ruberti 18 ° senior, Barbara Palagi 19° senior, e Massimiliano H-man Frugoli 49° senior.

Dopo 12 gare valide per la classifica a squadre del Criterium podistico Toscano, Asd Antraccoli scivola al 5 ° posto nella classifica a squadre pronta a recuperare una posizione nella prossima prova che si terrà il 21 giugno a Lucca.

Domenica il trofeo Podistico lucchese ha fatto tappa a Castelvecchio di Compito con percorsi collinari non competitivi di 3, 6, 11 e 14 nel verde, lungo il lago della Gherardesca, in sentieri che un tempo furono della linea ferroviaria che collegava Lucca a Pontedera, costeggiando un importante luogo della memoria ovvero il campo di prigionia della II guerra mondiale di Colle di Compito e regalando scorci e panorami mozzafiato una volta saliti a Castevecchio di Compito.

Gran successo di presenze per l’ Asd marciatori Antraccoli che grazie ai suoi 61 partecipanti ha conquistato la 2° posizione nella classifica a squadre .

Sempre domenica, la 1° edizione della Deca Terme Half Marathon a Montecatini Terme, con due specialità la 10 km e la mezza maratona e non potevamo far mancare la nostra presenza.

Asd Antraccoli 3° gruppo con più atleti in gara ma non solo …

Nella 10 km Nicola Paladini e Maurizio Capecchi si distinguono tra i top runner presenti, portando a casa un ottimo 6° e 8° piazzamento in classifica generale mentre Paolo Lucchesichiude al 20° posto.

Nella mezza i nostri Ultramaratoneti fanno razia di premi: Luca Picchi e Elisabetta Luchi tra i top dei top rispettavamente 8° a tagliare il traguardo e 5° donna assoluta, Massimiliano Vitellaro e Giulio Davini chiudono 46° e 47° con un nuovo personal best sulla distanza in tasca. Bene anche Diego Bianchini 62°, Matteo Lembi che migliora il proprio personal best di ben 4 minuti, Paolo Nieri 24° veterano e tutti gli altri.

