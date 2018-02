Week end di palio per Massarosa

MASSAROSA- Venerdì 23 sabato 24 e domenica 25 febbraio, al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa, si terrà la prima edizione del Palio delle frazioni del Comune di Massarosa.

Cinque le frazioni in gara ( Massarosa, Massaciuccoli, Quiesa, Piano di Mommio e Bargecchia), rappresentate da oltre cinquanta partecipanti tra cantanti, attori, musicisti, autori e collaboratori di ogni genere. Grande il coinvolgimento locale, ma non solo, mentre cresce ogni giorno di più l’attesa e la tensione che abitualmente accompagnano i partecipanti in questo tipo di “gara” che vuole essere una sana competizione, un divertimento ed un momento per ritrovare la socializzazione tra paesi e località vicine fisicamente, ma ormai lontane personalmente.

I presidenti di giuria, Simone Rossi per il Premio Fior di Loto alla canzone, Vincenzo Puosi per il premio Vittoria Manzoni al Teatro, coadiuvati dal conduttore del palio, Andrea Montaresi ed il direttore artistico del Teatro Stefano Betti hanno, come da regolamento, già estratto a sorte l’ordine di esibizione delle frazioni per tutte e tre le kermesse in programma. Immenso, per le frazioni l’impegno e le difficoltà incontrate nel creare le canzoni e gli sketch da proporre al pubblico ed alla giuria, che ricordiamo saranno rigorosamente inedite.

Per la frazione di Bargecchia, i «Geriatrici Salmastrosi» presentano lo sketch «La casina delle rose» testo di Maria Urso proposto in scena da Vincenzo Cupisti. La frazione parteciperà anche per il premio Fior di Loto alla canzone.

Per la frazione Massaciuccoli, canta Fabio Girolami il brano «Orme di Fango» testo e musica di Fabio Girolami, arrangiamento di Michele Busatti Bei con le coreografie di Elisa Simi (danza) e Luna Carabaich (ai tessuti). Per il Teatro il titolo dello sketch è «Alla Stazione» e la compagnia è composta da Nicola Marlia, Davide Natali, Maria Iole Lipparelli, Fabio Belletti, Dario Lucchesi, Alberta Puccetti, Andrea Fontanelli, Sandro Micheli, Giulia Olivieri, Delfo Puccetti ed il Direttore Artistico Stefano Pardini.

Per la frazione di Massarosa Centro, canta Valentina Baroni il brano «Di Rosa Rosa intenso» musiche del M° Aldo Turiani, testo di Sabrina Lugnani con la collaborazione tecnica di Celestino Lunardini. Per il Teatro gli attori in scena saranno: Cristina Grandi, Chiara Fornari, Elio Fittoni con la Regia di Cristina Grandi e la collaborazione di Maria Vignali.

Per la frazione di Piano di Mommio, canta Ilenya Manfredi il brano «Riflesso» testo e musica di Marcello Marchetti. Per il Teatro Francesco Grossi e Lorenzo Volpe portano in scena “Due uomini, una storia” drammaturgia di Grossi, Volpe da un idea di Laura Pinato.

Per la frazione di Quiesa, canta Maida Checchi «La Bandiera dei ricordi» musica di Pietro Buchignani e Michele Gemignani, testo Giovanni Del Soldato. Per il Teatro la compagnia in scena è composta da: Gragnani Tiziana, Gragnani Silvia, Bastianelli Paolo, Ghiri Antonio, Gori Gianluigi, Bandiera Gabriele e Scardigli Simone, Titolo dello Sketch “Cose che capitano” di e con la Regia di Giovanni Del Soldato.

Anche il pubblico presente in sala e solo nell’arco della durante degli spettacoli potrà dare la propria preferenza utilizzando WhatsApp ad un numero telefonico al momento segreto, le preferenze giunte dopo la fine degli spettacoli non saranno considerate. Il conteggio finale decreterà la frazione vincitrice della votazione popolare che avrà un suo premio, ma che non influirà sulla votazione della giuria tecnica che assegnerà il Palio ed i trofei. Per tutte le curiosità, le novità e le informazioni sul Palio 2018 potete consultare la pagina ufficiale su www.facebook.com/paliodellefrazionidimassarosa