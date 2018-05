Week-end competitivo per l’Asd marciatori Antraccoli

LUCCA – Week-end sicuramente dominato dalla 42° sgambata del Paese di Antraccoli organizzata dall’ Asd marciaotri Antraccoli di cui parleremo in un articolo dedicato ma anche da rappresentati della squadra agonistica che hanno gareggiato in Toscana ed in Emilia portando ad alti livelli i colori giallo blu.

Sabato la 46° edizione della 100 km del passotore, la gara che da P.za del duomo, a Firenze, attraversando l’appennino per il passo della Colla ed i comuni di Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella termina in Piazza del popolo a Faenza, ha visto al via oltre 2900 atleti. La gara è stata occasione per un risultato invidiabile per il “cavallo pazzo” dell’ Asd antraccoli, il nostro fantastico Luca Picchi, autentico purosangue di razza che ha chiuso questa difficile corsa in solo 9 ore e 40 minuti, al 62° posto assoluto e 12° di categoria. Sono giunti insieme al traguardo in poco più di 13 ore anche il nostro Giulio Davini 166° di categoria e l’esordiente sulla distanza Massimiliano “wiki” Vitellaro 32° di categoria. Entrambi un ottimo risultato frutto di sacrifici e duri allenamenti.

Sempre Sabato il Trail Sacred Forests a Badia Prataglia in Emilia-Romagna, che ha visto impegnati sulla distanza di 25 km con dislivello posito di 1.500 met. Mauro Fenili che ha chiuso la gara in 3 ore e 48 minuti 8° di categoria, Michela Ruberti in 3 ore e 53 minuti 11° di categoria e Mauro Tempini in 3 ore e 23 minuti 13° di categoria